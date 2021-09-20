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Yalancı dizisi konusu ne, hangi gün yayınlanıyor? Yalancı dizisi oyuncuları kim?

Sezona iddialı bir giriş yapan yeni dizi Yalancı günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'yi başrolde buluşturan yeni dizi Yalancı'nın konusu araştırılıyor. Her hafta cuma akşamları seyirci karşısına çıkacak olan Yalancı dizisinin senaryosu Yazıhane ekibi tarafından kaleme alınıyor. Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi oyuncuları kim?

20.09.2021 - 17:45 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

     Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi? Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Adeta bir tenis maçı izler gibi iki taraf arasında gidip gidip geleceğimiz bir hikaye bizi bekliyor. Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Yalan hiç bu kadar gerçek görünmemişti. Yalancı… İki Taraf, Tek Doğru!

  • DENİZ SUNGUR (BURÇİN TERZİOĞLU)

    Yasemin’in kardeşi. Murat’ın eski eşi. Edebiyat öğretmeni. Başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan, inatçı bir kişiliği var. Onu diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliği adalet duygusu. Hayatının kontrolünü ele alabilmek için verdiği savaşın, kendini yeniden keşfetmenin hikayesi onunki. Hassas dengelerle elinde tutmaya çalıştığı hayatı bir gecede yerle bir olacak. 

    Burçin Terzioğlu Kimdir, Kaç Yaşında?

    İstanbul’da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği “Simge” karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla “Kınalı Kar”, “Kadın İsterse”, “Fırtına”, Ey Aşk Nerdesin”, “Ezel”, “Merhamet”, “Kurşun” dizilerinde oynamıştır. Ayşegül karakteriyle rol aldığı “Poyraz Karayel” dizisinde 3 sezon boyunca birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur.

    “Hakan:Muhafız”’da “Rüya” karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, 2019 yılında vizyona giren “Güzelliğin Portresi” isimli gerilim türündeki sinema filminde “Nisan” karakteriyle başrolde yer almıştır.

    Son olarak, kadın cinayetlerini konu edinen “Hükümsüz” dizisinde “Esma” karakterine hayat vermiştir.

    Burçin Terzioğlu'nun Oynadığı Diziler

    Hükümsüz / Esma / 2020

    Kurşun / Leyla / 2019

    Hakan: Muhafız / Rüya / 2018-2019

    Poyraz Karayel /Ayşegül / 2014 -2017

    Merhamet / Deniz / 2013

    Ezel / Azad / 2009-2010

    Ey Aşk Nerdesin / Zeliş / 2009

    Fırtına / Zeynep / 2006

    Kadın İsterse / Demet / 2004

    Kınalı Kar / Pınar / 2002

    Mahallenin Muhtarları / Simge / 1992 – 2002

     

  • MURAT ÖZDAL (CEMAL TOKTAŞ)

    Deniz’in eski kocası. Yasemin’in çocukluk arkadaşı. Asayiş biriminde komiser. Dışa dönük, yardımsever, cömert bir adam Murat. Rekabetçi, çabuk gaza gelen bir yapısı var. Ailenin tek erkek çocuğu olmasından hafif ukala. Herkesin kurtarıcısı olmaya çalışırken kenarına kadar geldiği uçurumdan kendini kurtarma hikayesi onunki.

    Cemal Toktaş Kimdir, Kaç Yaşında?

    1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lisans eğitimini İstanbul’da tamamladı.  İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Toktaş, eşi Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu “Taşra Kabare ”de, “Temizlik İşleri”, “Kel Şarkıcı”, “Ölüm Hastalığı” , “Düşperest”, “Alacakaranlık Kuşağı” adlı tiyatro ve kabare projelerini üretti ve rol aldı. “Kel Şarkıcı”, “Direklerarası Seyirci Ödülleri”nde en iyi kostüm tasarımı, “Düşperest” ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Aralık 2018’de sahnelere merhaba diyen, yine Taşra Kabare yapımı “Sultana” kabare oyunu ile ilk kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıktı. 2020’de pandemi kısıtlamaları karşısında özel tiyatroların ayakta kalabilmesi adına tasarlanan BOA SAHNE yapımı “#HEŞTEG” adlı oyunda dijital platformda seyirci ile buluştu. 

    Ankara Film Festivali’nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldığı “Kara Köpekler Havlarken”  filmi ile sinemaya başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül’ün “Güneşi Gördüm” filmindeki “Kadri” rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. 2009’da Tuna Kiremitçi’nin “Adını Sen Koy” filminde “Ilgaz” rolünde izlediğimiz Toktaş, “Sıla”, “Doktorlar”, “Tövbeler Tövbesi”, “Böyle Bitmesin”, “Yılanların Öcü”, “Meryem”, “Bizim Hikâye”, “Vurgun” ve “ Uyanış Büyük Selçuklu”  dizi projelerinde rol aldı. Şu an ise “Yalancı” adlı dizi projesinde çalışmalarına devam ediyor…

  • GÖRKEM BİLGEN (EFSANE ODAĞ)

    Ahmet’le evli. Erdal’la çalışma arkadaşı. İlk çocuğuna hamile ama bunu herkesten gizliyor. Asayişte cinsel suçlar biriminde komiser yardımcısı. Zorluklara karşı koyabilen, duygularını göstermeyen, soğukkanlı bir kadın. Oldukça da profesyonel. Görkem’in hikayesi, değişmem, değişemem denilen noktada hayatın zorlamaya devam ettiği bir kadının değişim hikayesi…

    Efsane Odağ Kimdir, Kaç Yaşında?

    1986 yılında İzmir’de doğdu. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden ayrılarak, eğitim hayatına Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Oyunculuk Bölümünde devam etti.

     

    2011 yılında ‘’Kırkbeşlik’’ adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl yönetmenliğini Gülşen Uğur Erişti’nin yaptığı ‘’Unutma Beni’’ dizisinde yer aldı. 2013 yılında ‘’Yol Ayrımı’’nda, 2014 yılında yayınlanan ‘’Aramızda Kalsın’’ dizisinde yer aldı. 2015 yılında Show TV’de yayınlanan; yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği ‘’Acı Aşk’’ , 2016 yılında Can Yücel yönetmenliğinde yayınlanan ‘‘Familya’’, 2017 yılında ise; yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği ‘’Meryem’’ dizisinde , 2019 yılında Yüksel Aksu’nun yönetmenliğinde yayınlanan ‘’Avlu’’ dizi projesinde, 2020 ve 2021 yılında Show Tv de yayınlanan ‘’RAMO’’ dizisinde yer aldı. Şimdi ise ‘’Yalancı’’ dizisinde Görkem Karakterine hayat veriyor.

  • AHMET BİLGEN (EMİR ÇUBUKÇU)

    Emir Çubukçu Kimdir, Kaç Yaşında?

    1988 doğumlu oyuncu Emir Çubukçu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

    ‘Karadayı’ dizisindeki Osman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Çubukçu, kurucularından olduğu D22 Tiyatro’nun oyunlarında oyunculuk ve yönetmenlik yaparak tiyatroseverlerin büyük beğenisini topladı. ‘Bana Sevmeyi Anlat’, ‘Rüya’ ve ‘Zemheri’ gibi dizilerde de rol alan Çubukçu, Podacto üzerinden ses tiyatrosu çalışmalarına imza atarken, öykülerini derlediği ilk kitabı ‘Günün O Belirsiz Vaktinde’ ile sanatın farklı disiplinlerinde üretmeye devam ediyor. 

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