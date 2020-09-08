Yağmur Akpınar, günlüğüne yazdıklarından yola çıkarak kaleme aldığı 'Büyük Duygular Küçük Mucizeler' adlı kitabıyla kişinin duygularını kendisine saklamaması gerektiğinin altını çiziyor. Akpınar, kişiyi aşağıya çekiyor gibi olsa da her duygunun kucaklanması gerektiğini dile getiriyor

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

"Size biraz kendi hikâyemden bahsetmek istiyorum. Çocukluğumdan başlamak bunun en güzel yolu olabilir. Ben çok utangaç bir çocuktum. O zamanlar anahtarlı ve mis kokulu günlükler vardı. Ufacık bir çoçuk anahtarla kilitleyecek kadar gizli ne yazmış olabilir ki bu günlüklere? İşte öyle değildi."

Yağmur Akpınar...

Yıllarca günlüğündeki kilit altında tuttuğu duygularını bir kitap halinde ortalığa saçtı; 'Büyük Duygular Küçük Mucizeler'...

Böylelikle duygulara sığınarak yaşamın girdili - çıktılı dikenli yollarından kaçmayı değil, onların her koşulda kucaklanmasının önemine işaret etmeyi tercih etti.

Kişiyi aşağıya çekiyor gibi algılanan duyguları bile...

Yağmur Akpınar, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptığı röportajda Küsurat Yayınları'ndan yayımlanan 'Büyük Duygular Küçük Mucizeler' ile yaşadığı yolculuğu anlattı.

Z Kuşağı için yazmak, hele günlük tutmak pek alışılagelmiş bir durum değil. Seni günlük tutmaya iten unsurlar nelerdir?

Küçükken içine kapanık bir çocuktum. Duygularımı yazarak ifade edebilmek benim için bir kaçıştı. Fakat şu an yazılarımı, daha çok insana ulaşmak için yazıyorum. Okuyucuya dokunmak, onlarla bağ kurabilmek istiyorum. İnsanların bakış açılarını olumlu yönde değiştirmeyi hedefliyorum.

Anladığım kadarıyla kendini en iyi şekilde yazarak ifade ediyorsun. Öyle mi? Eğer öyleyse kendini en iyi şekilde ifade edebileceğin başka mecraların da arayışları içinde misin?

Yazı yazmak uçsuz bucaksız bir yol. Bu yüzden yazarak farklı mecralarda da var olmak istiyorum. Yazının dijitalde bile kendine yer bulması, her zaman kalıcı olacağının bir kanıtı. Fakat sesli kitap veya podcast gibi anlatımların da ilgimi çektiğini söylemeliyim.

'Büyük Duygular Küçük Mucizeler'i yazma adına zihninde ilk kıvılcım hangi olayın/düşüncenin etkisiyle çakıldı? Yazdıklarını kimseyle paylaşmayan Yağmur Akpınar, ne oldu da yazdıklarını herkesle paylaşan Yağmur Akpınar'a dönüştü?

Bu anlık bir seçim olmadı. Zaman bana yazdıklarımı paylaşmamın doğru olduğunu gösterdi. Yazı yazmak oldukça bireysel bir aktivite. Bu yüzden geri bildirim almamın veya kendimi geliştirmemin tek yolu, birey olmaktan çıkarak çoğunluğa hitap etmekti. Artık eleştiri veya yorumlara daha açık biriyim. Belki de bu yüzden yazmaya cesaret edebiliyorum.

Kitabını yazarken günlükteki notları okuduğunda neler hissettin? Günlüklerinin, kitabını yazmanın dışında sana ne gibi katkıları olmuştur. Günlüğün Yağmur Akpınar'ın oluşmasındaki etkisi nedir?

"Bunları paylaşmaya hazır mıyım?" diye kendime bir kere daha sordum. Kitap çıktıktan sonra günlüğümden bahsetmemin okuyucularla aramda güzel bir bağ oluşturduğunu fark ettim. Onlarla ortak bir paydamız olması çok güzel hissettirdi. Günlüklerim geçmişimden izler taşısa da geleceğe yönelik düşüncelerimin şekillenmesinde çok etkili. Onları hâlâ saklarım ve ara sıra göz atarım. Hali hazırda tuttuğum bir günlük de var. Buna günlük değil, daha çok el kitabı diyebiliriz. Tecrübelerimden ders çıkarmayı çok sevdiğim için anılarımı yazmayı çok seviyorum. Yoksa geçmişte yaşayıp, keşkelerin içinde boğulan biri hiç olmamışımdır.

Kitabını yazıp bitirdiğinde neler hissettin? Yayın evine göndermeden önce ilk kime okuttun?

Yazıp bitirdiğimi hissetmedim ve hissetmiyorum da. Hikâye hep devam edecek gibi hissediyorum. Bir kitap okuduktan sonra da bittiğini hiç kabullenemem, benim düşüncelerimde yaşamaya devam eder çünkü. Kimseye okutmadım çünkü yayın eviyle konuşmaya başladığımızda kitap hazır değildi.

'Büyük Duygular Küçük Mucizeler'in okuyucuların hayatlarında farkındalık katması adına özellikle hangi konuların altını çizersin?

Kitabın önsözünün son cümlesinde söylediğim gibi herkese yolun başında olduğumu hissettirmek istedim. Duyguları apaçık ve samimi bir şekilde işledim çünkü duygularımızı kendimize saklamamamız gerektiğine inanıyorum. Bizi insan yapan, kötü veya bizi aşağı çekiyormuş gibi algılanan tüm duyguları da kucakladım. En önemlisi mucizelere bir kere daha inanmalarını istiyorum çünkü farkında olmadan birbirinden güzel mucizelere tanık oluyoruz.

Senin sahip olduğun en büyük duygu ne olmuştur? Senin adına gerçekleşen mucize ne olmuştur?

İrade olabilir. İnsanın ilerlemesini sağlayan en mühim duygulardan biri. Her konuda... Yazı yazma tutkusuna sahip olmak bir mucize.