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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR GELİYOR! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı| Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 1 Kasım

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Toroslar, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 07:21 Güncelleme: 01.11.2023 - 07:21
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        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 23°

        Adana

        Yağmurlu 28°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 26°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 25°

        Ağrı

        Güneşli 19°

        Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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