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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yağmur Alparslan'ın ölümünde polise 25 yıl hapis | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yağmur Alparslan'ın ölümünde polise 25 yıl hapis!

        İstanbul Yenibosna'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca yönelik açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanık polis memuru Mükremin Oğan'ın 25 yıl hapsine hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:31
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        Yağmur Alparslan'ın ölümünde polise 25 yıl hapis!
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        İstanbul Bakırköy'de 9 Şubat 2022 günü akşam saatlerinde polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulunmuş, aracın durmaması üzerine polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşanmıştı.

        POLİS ATEŞ AÇTI HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'da yer alan habere göre "Dur" ihtarına uymayan aracın Yenibosna’da ters yöne giriş yapmasıyla polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmişti.

        25 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede polis memuru Mükremin Oğan hakkında ‘olası kastla ölüme neden olma’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, maktul Yağmur Alparslan’ın içinde hayatını kaybettiği aracın sürücüsü Serhat Kaya hakkında ise ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

        "BU OLAY NEDENİYLE 3 YILDIR UYUYAMIYORUM"

        Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mükremin Oğan ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan Mükremin Oğan “İnsanlara polis dediğimiz zaman belli bir düşünce geliyor. Ben öyle bir polis değilim. Çocuk olduğunu bilseydim, böyle bir şey yapmazdım. Biz arkadayız öndekini göremeyiz. Böyle bir olay yaşandığı için ben 3 yıldır uyuyamıyorum. Ben iyi bir insanım. Savcılardan talimat alan insanım” dedi.

        ÖNCE MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Serhat Kaya’nın dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme olay tarihinde polis memuru olan Mükremin Oğan’ın ‘olası kastla çocuğun ölümüne neden olma’ suçundan önce müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

        MAHKEME 25 YIL HAPİSE HÜKMETTİ

        Cezada takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanık Oğan’ın 25 yıl hapsine hükmetti. Tutuksuz olarak yargılanan Oğan, verilen ceza ile birlikte duruşma salonunda kelepçelenerek cezaevine gönderildi.

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