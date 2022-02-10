Yağmur 15 yaşındaydı! "Elimde kızımın saçı kaldı!"

İHA

Son dakika haberler... İstanbul Bakırköy’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Serhat Kaya (22) isimli sürücü 20 dakika boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Ters yöne girerek araçlara çarpan sürücünün elinde silah gören ekipler araca yönelik ateş açtı.

POLİS, KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre açılan ateş sonucu 4 kurşun isabet eden 15 yaşındaki Yağmur Alparslan (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Kaya, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

AİLE, SÜRÜCÜ VE POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından 15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın cenazesi İBB Mezarlık Daire Başkanlığı Kozlu Gasilhanesi’ne getirildi. Cenazelerini almak için gasilhaneye gelen Alparslan ailesi, araç sürücüsü Serhat Kaya’ya tepki göstererek polislerin cezalandırılmasını istedi.

"NE CEZASI VARSA ÇEKECEK"

Kızının ölümü hakkında konuşan baba Coşkun Alparslan, “Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. Yağmur çok güzel, herkese iyilik yapan bir kızdı. Kediyi yolda görse alır getirirdi. Kimseye kötülüğü yoktu. Kendi halinde bir kızdı. Böyle bir olayı tasvip etmiyorum. Ne cezası varsa çekecek. Sonuna kadar gideceğim” dedi.

"SANKİ ÇOCUĞUN İÇİNE DOĞMUŞ"

Kızıyla son görüşmesinden söz eden anne Alparslan, “O gün benimle konuştu. ‘Anne biraz konuşalım mı?’ dedi. ‘Tamam kızım’ dedim. Karanlıktan çok korkuyordu. Benimle yattı. Gülümsedi. Beni çok öptü. Sanki çocuğun içine doğmuş. ‘Gel kızım, yat’ dedim. ‘Film izleyelim mi?’ dedi. Geç oldu dedim. Ben yattım. O telefonla oynuyordu. Sonra bana, ‘Arkadaşımın kızına bakmaya gideceğim, beni kaldırır mısın?’ dedi. ‘Tamam kızım’ dedi. Sonra bunu kimse aramadı. ‘Bir tane kız gelecek’ dedi. Küpe takıyordu. Para alacağını söyledi. 100 TL aldı. Çok mutlu olmuştu. ‘Ne yapacaksın?’ dedim. Tayt ile tişört alacağını söyledi” dedi.

"KIZIM GİTME DEDİM"

Evden çıkarken kızının mutlu olmadığını dile getiren Alparslan, “Normalde sevinçli bir kızdı. Hiç dışarı çıkası yoktu. Kızım gitme dedim. 1 saat dolaşıp geleceğini söyledi. Saat 13.30’da aradım. Ne yapıyorsun? Dedim. ‘Anne dolaşıyorum’ dedi. ‘Erken geleceğim’ dedi. 14.30’da aradım, 15.00’da aradım. Cevap vermedi. 21.00’a kadar aradım. Meğer benim kızım saat 15.00’de ölmüş” dedi.

"ONDAN ŞİKÂYETÇİYİM"

Serhat Kaya’da davacı olacağını söyleyen anne Alparslan, “Onun da idamını istiyorum. Onun yaşı kocaman. Benim kızım daha ufak. Ne hakkı var, benim kızımı arabayla gezdiriyor. Ondan da şikayetçiyim” dedi.

"KIZIMIN SAÇI KALDI"

Elinde kızının saçıyla gasilhanede bekleyen anne Alparslan, “Benim kızım geri gelemeyecek. Onlar cezasını alıp çıkacaklar. Ben bunu affetmeyeceğim. Kızımın saçı kaldı. Ne yapabilirim. Nasıl katlanacağım? Kızımın her yerinden kan geliyordu” diye konuştu.