Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Yağmur 3 bölgede bekleniyor| Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? 3 bölgede sağanak! - Hava durumu son dakika

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? 3 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Antalya, Kıyı Ege ve Kırklareli çevresinde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Deprem felaketi yaşayan illerimizde sıcaklık artıyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Giriş: 25.02.2023 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
Yağmur 3 bölgede bekleniyor| Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? 3 bölgede sağanak! - Hava durumu son dakika
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? 3 bölgede sağanak!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

K.MARAŞ: 17, Parçalı bulutlu.

HATAY: 19, Parçalı bulutlu.

ADANA: 21, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 16, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 19, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 11, Parçalı bulutlu.

ADIYAMAN: 16, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı bulutlu.

ELAZIĞ: 11, Parçalı bulutlu.

ANKARA: 15, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 16, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 19, Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 20, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 16, Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı.

ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı bulutlu.

KONYA: 15, Parçalı bulutlu.

SİVAS: 7, Parçalı bulutlu.

BOLU: 16, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 17, Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK: 18, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 21, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 15, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 3, Parçalı bulutlu.

KARS: 4, Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye'de yağış yok! Doğu için çığ uyarısı...
Türkiye'de yağış yok! Doğu için çığ uyarısı...
Isınan havalar, uzaklaşan kış ve ardından Mart ayındaki hava değişimi
Isınan havalar, uzaklaşan kış ve ardından Mart ayındaki hava değişimi
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.