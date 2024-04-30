Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!

        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta beklenen hava durumunu kaleme aldı. Öztel, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde beklenen yağışlara değinerek, "Anadolu için son ayların en bereketli günleri yaşanıyor. Açık arazilerde toprağı sulayıp geçen yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor" ifadelerini kullandı

        Giriş: 30.04.2024 - 15:40 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün kuvvetli gök gürültülü yağışlar Ankara çevresinde ve Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya gibi İç Anadolu’nun geneline yayılmış biçimde sürüyor.

        • 2

          Dün Ankara’da kuvvetli yağmura ilave olarak dolu yağışı da bırakan bulutlar, gelecek saatlerde benzer şekilde başkentin güney ilçelerinde görülecek. Lokal olarak şiddetli olan bu yağışlar gelecek 4 gün daha sürecek.

        • 3

          Anadolu için son ayların en bereketli günleri yaşanıyor. Özellikle Konya-Ankara-Sivas-Kayseri arasındaki alanda yağış eksikliği, sıcak yaz öncesi zayıf su havzaları bu yağmurlarla besleniyor. Açık arazilerde toprağı sulayıp geçen yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor.

        • 4

          Bu havalara dışarıda yakalanırsak kapalı bir yere geçmeye, bunu yapamıyorsak ağaç diplerinden uzak durmaya çalışalım. Yıldırım düşmesi tehlikesi Anadolu genelinde birkaç gün daha sürecek.

        • 5

          İstanbul’da kuvvetli olmasa da aralıklı yağmur var. Gelecek 2 gün hava bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan kuvvetlice esiyor. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 15°C gece 12°C civarında seyrediyor.

        • 6

          İstanbul’da hafta sonu güneş daha uzun görünecek, hava biraz daha açık olacak. Hava soğuyunca bahar mevsimine uygun giysilere döndük, mevsim normalleri dediğimiz sıcaklıklar aslında bunlar. Marmara’da ve İstanbul’da mayıs ayının ilk haftası da benzer şekilde serin geçecek.

        • 7

          Türkiye’de ilkbahar yağışları Marmara’da zayıf, İç Anadolu’da kuvvetli biçimde sürerken Güney Ege’de havalar yaz gibi sıcak, yağmur damlası yok. İzmir, Muğla ve Antalya’nın batısındaki kuraklık sürüyor. Yaz mevsiminin yine çok sıcak geçeceği hesaba katılırsa bu alandaki su yönetimi ve su tasarrufu konuları fazladan ilgi istiyor.

        • 8

          1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı hava İstanbul’da bulutlu, şehrin Boğaziçi çevresinde zayıf yağmur ihtimali olsa da çoğunlukla bugün olduğu gibi kapalı ve kuru geçebilir.

        • 9

          Ankara’da bugün kuvvetli beklenen yağış, 1 Mayıs’ta daha zayıf haliyle sürecek görünüyor. Başkentte yarın 9 ila 16 saatleri arası lokal yağmur geçişleri görülür.

        • 10

          1 Mayıs İzmir’de az bulutlu ve güneşli, 25°C’ye ulaşan sıcaklıkta geçecek.

        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Kral Charles geri döndü
        Kral Charles geri döndü
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Habertürk Anasayfa