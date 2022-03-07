Yağ fiyatları fırladı! Rusya'nın Azak Denizi'ni kapaması üzerine Türkiye'ye gelmekte olan yağ dolu gemiler limanda kaldı. Yaşanan panik ve sonrasında binlerin marketlere koşması sonrası market reonlarında ayçiçek yağı kalmadı. Bazı markaların 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 250 lirayı aştı. Peki, 7 Mart A101 - ŞOK - BİM yağ fiyatları ne kadar? Yağ fiyatları daha da zamlanacak mı? İşte son durum...