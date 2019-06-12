12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'un Terme ilçesinde, 26 Aralık 2016'da Selma (26) ve Emrah Kırcel (27) çiftinin tek çocukları olan Zeynep İkra Kırcel, komşularının evinde oynarken üzerine kızgın yağ döküldü. Ağır yaralanan küçük kız Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 2 ay boyunca tedavi altında tutuldu.
DHA'nın haberine göre; yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen Zeynep sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle deri kısmı yanan ve saç hücreleri ölen kızın başında bir daha saç çıkmadı. Zeynep İkra, tül ve el işçiliğinden üretilen özel peruk alarak başına takma hayali kuruyor. İnşaatlarda günlük işlerde çalışan baba Emrah Kırcel ise maddi durumu olmaması nedeniyle fiyatı 2 bin ile 6 lira arasında değişen peruğu kızına alamıyor. Küçük kız oyuncak bebeklerin saçlarını tarayarak saç özlemini gideriyor.
'KIZIMIN SAÇI OLMASINI İSTİYORUM'
Kızının saçı olmasını istediğini söyleyen Emrah Kırcel, “Çocuğum bir yıl sonra okula başlayacak. Okulda arkadaşları onunla saçı olmadığı için dalga geçebilir diye tedirgin oluyoruz. Okula başlayana kadar en azından yüzünün ve saçının tedavi olmasını istiyoruz. Çocuğum psikolojik olarak çok fazla etkilendi. Bütün kadınlara 'Sizin saçınız var mı?' diye soruyor sürekli. Şu an yaşı biraz küçük olduğu için tam anlamıyor ama büyüyünce daha fazla etkilenecek. Biz daha kötü olmaması için tedavi olmasını istiyoruz. Ancak bizim bunu karşılayabilecek durumumuz yok. Çocuğumuz güneşte dışarı çıkamıyor. Hemen yüzü ve başı kızarmaya başlıyor. Şapka takmadan evden dışarı çıkmıyor” dedi.
'SAÇIM OLMADAN NASIL OKULA GİDECEĞİM?'
Anne Selma Kırcel, “Doktorlar bize ilk başta söylemediler, çünkü ilk başta hayati tehlikesi de varmış. Bize kafa derisinin yandığını sonradan açıkladılar. Daha sonra çocuğum 4 ameliyat geçirdi. 2 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Ameliyatlarda bacaklarından ve kalçasından deri alıp kafatasına yama yaptılar. Saç hücreleri öldüğü için saçı çıkmıyor. Gün içerisinde arkadaşlarıyla arasında bir sorun olmuyor. Kendisi diğer kadınlara ‘Senin saçına bakacağım, senin saçın var mı?’ diye soruyor. Onlar da ‘Yok, bizim de saçımız yok’ diyerek kızımın moralini düzeltmeye çalışıyorlar.
Kızım bana ‘Anne saçım olmadan okula nasıl gideceğim?’ diye sürekli soruyor. Bizim maddi durumumuz yok, imkanımız yok. Yüzünde oluşan yaraları tedavi edebilmek için burada estetik imkanımız da yok. Saçı ve yüzü için ne yapılması gerekiyorsa biz yapılmasını istiyoruz. Protez saç ya da doğal peruk yapılması gerekiyor. Biz en azından çocuğumuzun bir peruğu olsun istiyoruz” diye konuştu.
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