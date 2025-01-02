YABANİ 50. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Neslihan’ın kafası karışmış, hastalığı giderek ilerlemiştir. Serhan tüm aileden durumu saklasa da özellikle Güven’in içine sinmiyordur bu durum. Her şeyin normal olduğuna ikna etmeye çalışıyordur Neslihan da ama aslında kendisini kaçınılmaz acı sona hazırlıyordur. Bu yüzden de son zamanlarını tüm ailesiyle ve mutlu geçirmektir niyeti. Ancak Güven baskı yapar Neslihan’a. Bir sağlık kontrolünden geçmesini ister.