Yabani 16. bölümde ne oldu? Yabani 26 Aralık yayınlanan bölümde neler oldu?

YABANİ 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umut'un cenazesinin ardından Soysalanlar ile birlikte eve dönen Yaman'ı, anlaşamadığı kardeşi Alaz beklenmedik bir sürprizle karşılar. Alaz, Güven'in Yaman'ın gerçek babası olduğunu tüm ailenin önünde açıklar. Bunu duyan Yaman evden uzaklaşarak her zaman gittiği balıkçı evinde kafasını toparlamaya çalışır. Bu sırada Rüya gelir ve dertleşirler. Konuşmalarının sonunda Güven koşarak gelir ve birlikte hep dertleştikleri yere giderler. Güven ile Yaman'ın konuşmasının ortasında Neslihan da gelir. Fazla içen Neslihan'ı Güven'in evine götürdükten sonra Alaz da gelir ve ortalık karışır. Bu yapı taşları sallanırken mağdur baba ve eşi oynayan Serhan'ı Metin'in artık Şebnem ve kızı Rüya'nın yanından ayrılmayacak olduğu gerçeği sıkıştırır.