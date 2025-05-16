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        Haberler Ekonomi Emlak Yabancılar en çok nereden konut alıyor? - Emlak Haberleri

        Yabancılar en çok nereden konut alıyor?

        TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2025'in ilk 4 ayında yabancılara 6 bnin 18 adet konut satıldı. Yabancılara yapılan satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 düştü. İşte yabancıların en çok konut aldığı 10 şehir...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:33
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        • 1

          İstanbul

          Yabancıya satı (adet): 2.314

        • 2

          Antalya

          Yabancıya satı (adet): 1.965

        • 3

          Mersin

          Yabancıya satı (adet): 465

        • 4

          Ankara

          Yabancıya satı (adet): 192

        • 5

          İzmir

          Yabancıya satı (adet): 123

        • 6

          Bursa

          Yabancıya satı (adet): 121

        • 7

          Muğla

          Yabancıya satı (adet): 108

        • 8

          Sakarya

          Yabancıya satı (adet): 99

        • 9

          Trabzon

          Yabancıya satı (adet): 82

        • 10

          Aydın

          Yabancıya satı (adet): 79

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