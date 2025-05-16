Yabancılar en çok nereden konut alıyor?
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2025'in ilk 4 ayında yabancılara 6 bnin 18 adet konut satıldı. Yabancılara yapılan satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 düştü. İşte yabancıların en çok konut aldığı 10 şehir...
Giriş: 16.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:33
- 1
İstanbul
Yabancıya satı (adet): 2.314
- 2
Antalya
Yabancıya satı (adet): 1.965
- 3
Mersin
Yabancıya satı (adet): 465
-
- 4
Ankara
Yabancıya satı (adet): 192
- 5
İzmir
Yabancıya satı (adet): 123
- 6
Bursa
Yabancıya satı (adet): 121
-
- 7
Muğla
Yabancıya satı (adet): 108
- 8
Sakarya
Yabancıya satı (adet): 99
- 9
Trabzon
Yabancıya satı (adet): 82
-
- 10
Aydın
Yabancıya satı (adet): 79
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