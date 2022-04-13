Yabancılar 10 yılda 280 binden fazla konut aldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararla, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alabilmek için satın alınması gereken taşınmaz değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Yabancıların Türkiye'den ev alabilmesine olanak tanıyan Mütekabiliyet Yasası 2012 yılının ortalarında yürürlüğe girmiş ve Türkiye’de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk vatandaşı olabilme hakkı verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'nın 18 Eylül 2018 tarihli 106 sayılı kararnamesiyle Türk vatandaşlığına geçiş için alınması gereken taşınmazın minimum bedeli 250 bin dolara indirilmişti.

20 BİNE YAKIN YABANCIYA YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK VERİLDİ

Türkiye'de gündemin ana başlıklarından olan göç dalgası sonrası taşınmaz yatırımı yoluyla vatandaşlık alan yabancıların sayısına dair tartışmalar devam ediyor.

5901 sayılı kanun kapsamında vatandaşlık alanların sayısı düzenli açıklanmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2021 yılında yanıtladığı CHP'li Erkan Aydın'ın soru önergesine verilen yanıtta ise 2018-2021 yılları arasında 19 bin 630 yabancıya gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık verildiği açıklandı. Bakanlık cevabına göre bu kapsamda toplam 30 bin 358 adet taşınmaz satışı gerçekleşti.

Son olarak CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ocak 2017 ile Nisan 2022 tarihleri arasında istisnai vatandaşlık alan yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanlığı'na, 15 gün içerisinde cevaplanması için 6 Nisan tarihinde sorgu önergesi vermişti.

10 YILDA YABANCILARA 280 BİNDEN FAZLA GAYRIMENKUL SATILDI

TÜİK'in geçen ay açıkladığı açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, 2022 yılının ilk 2 ayında yabancılara 8 bin 777 adet konut satılırken, yabancıların konut satışlarındaki payı yüzde 4.7 ile rekor kırdı.

Yabancıya satış ağırlığının en yüksek olduğu dönem, taşınmaz bedelinin 1 milyon dolardan 250 bin dolardan indirilmesinin ardından Kasım 2018'de yüzde 5.7 ile gerçekleşirken yabancıya konut satışlarında rekor 2021 Aralık ayında 7 bin 841 adet olarak açıklanmıştı.

2012'de yılında çıkan yasanın ardından geçen 10 yılda Türkiye'de satılan 12 milyon 263 bin 850 adet konutun 287 bin 704'ü yabancılara satıldı, satışlarda yabancının toplam payı yüzde 2.3 oldu. İstanbul, Antalya ve Ankara en fazla rağbet gören iller arasında.

Yıl Toplam Yabancılara yapılan satışlar Pay (%) 2013 1 157 190 12 181 1.1 2014 1 165 381 18 959 1.6 2015 1 289 320 22 830 1.8 2016 1 341 453 18 189 1.4 2017 1 409 314 22 234 1.6 2018 1 375 398 39 663 2.9 2019 1 348 729 45 483 3.4 2020 1 499 316 40 812 2.7 2021 1 491 856 58 576 3.9 2022 185 893 8 777 4.7

TÜİK'in 2015-2022 aralığını kapsayan verilerine göre Türkiye'de en fazla konut alan yabancılar arasında 43 bin 351 adetle Iraklılar başı çekiyor. Irak vatandaşlarını 29 bin 992 adetle İran takip ediyor. Türkiye'den fazla konut alan diğer ülke vatandaşlarında ise sırasıyla Rusya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Afganistan'tan gelenler öne çıkıyor.

Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayıları (2015-2022) IRAK 43,351 İRAN 29,992 RUSYA 19,226 SUUDİ ARABİSTAN 13,540 KUVEYT 12,915 AFGANİSTAN 11,521

İNDER: 4 GAYRİMENKULDEN 3'Ü VATANDAŞLIK AMAÇLI SATILIYOR

İstisnai vatandaşlık kazanılmasında gayrimenkul değerinin alt sınırının 400 bin dolara çıkarılmasıyla ilgili İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım değerlendirmede bulundu.

Son yıllarda Türkiye'de satılan her 4 gayrimenkulden 3'ünün vatandaşlık amaçlı olduğunu belirten Durbakayım, alt limitin artırılmasının nitelikli ve varlıklı yabancılar için fazla bir önem arz etmeyeceğini ve yabancıya satış hedefinde çok büyük sapmalara yol açmayacağını belirtti.

Durbakayım, "Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına geçmek isteyenler için alt limitin 400 bin dolara çıkarılması yerinde bir karardır. Vatandaşlık için alt limitin yükseltilmesi bir çok yönden olumlu bir gelişme sağlayacaktır. Zira gerek jeopolitik gerekse tarihi ve doğa açısından ülkemizin her karış toprağı ve vatandaşlığı çok değerlidir. Diğer taraftan bu değere sahip olmak isteyenlerin ödeyeceği para, ülkemiz ekonomisine de daha fazla katkı sağlayacaktır. Ayrıca ülkemizden gayrimenkul alacak olan yabancıların daha nitelikli olmasına vesile olacaktır." dedi.