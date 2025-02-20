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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan 108 milyon dolarlık hisse alımı - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 108 milyon dolarlık hisse alımı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 108,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:02
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        Yabancıdan 108 milyon dolarlık hisse alımı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Şubat haftasında net 108,4 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 851,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Şubat itibarıyla 32 milyar 865,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Şubat haftasında 32 milyar 961,9 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 405,4 milyon dolardan 19 milyar 680,2 milyon dolara, ÖST stokları ise 722,9 milyon dolardan 725,7 milyon dolara çıktı.

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