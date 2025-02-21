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        Haberler Ekonomi Turizm Yabancı turist sayısında artış - Turizm Haberleri

        Yabancı turist sayısında artış

        2025 yılı ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:33
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        Yabancı turist sayısında artış
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ocak ayına dair turizm verilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu.

        Ocak ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 240 bin 643 kişiyle İran birinci, 203 bin 733 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci ve 165 bin 792 kişiyle Bulgaristan üçüncü oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti.

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