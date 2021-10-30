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8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı!

Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

30.10.2021 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
YABANCI TERÖRİST! Son dakika: 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı! - Haberler
8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'nca PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

EN FAZLA AB UYRUKLULAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1.075 YTS sınır dışı edildi.

Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Son üç yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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