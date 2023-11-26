Yabancı basın, Türkiye hakkında neler yazdı?
Turist sayısını artırmak ve Türkiye'nin imajını güçlendirmek için yurt dışında tanıtım çalışmalarına büyük önem veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yöndeki çalışmaları birçok başlıktan oluşuyor. Türkiye'nin tanıtımında yabancı gazetecilerin Türkiye gezilerindeki izlenimleriyle ilgili düşüncelerini ve gözlemlerini kaleme aldıkları haberleri de büyük önem taşıyor. Peki, yabancı gazeteciler Türkiye ile ilgili neler yazdı?
- 1
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, her fırsatta gerek turist sayısını artırmak, gerekse Türkiye'nin imajını güçlendirmek için yurt dışında birçok çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiriyor.
- 2
Bu çalışmaların içinde 200'den fazla ülkenin TV kanallarında yayınlanan reklam filmleri önemli bir paya sahip.
Bununla birlikte yabancı menşeli gazete ve dergilere bir hayli ilan veriliyor.
- 3
Elbette sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım çalışmaları da aynı derecede büyük öneme sahip.
-
- 4
Ayrıca, Kültür ve Turim Bakanlığı, yıl boyunca yurt dışından davet ettiği gazetecilere Türkiye'nin tarihi ve turistik mekân ve doğal oluşumların olduğu yerlere geziler organize ediyor.
Davetli olan gazetecilerin edindikleri bilgiler ve bulundukları gözlemlere yayın organlarında yer vermesi de Türkiye'nin tanıtım çalışmalarında bir hayli önem arz ediyor.
- 5
Peki bu çalışmanın karşılığı yeterince alınıyor mu? Yabancı gazeteciler, Türkiye'yi yayın organlarına nasıl yansıtıyor?
2023'ün Ekim ayına kadar olan süreçte, Türkiye ile ilgili yayımlanan haber ve gezi izlenimleri, Japonya'dan Kanada'ya kadar oldukça geniş bir coğrafya içinde yer alıyor.
Yabancı yayınlarda Türkiye ile ilgili neler yazıldığına geçmeden önce 2023'ün ilk 10 ayında yabancı turist sayılarına göz atalım.
- 6
• Türkiye, 2023'te hedeflenen 60 milyon turist rakamına yaklaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2023'ün 10 ayında toplam 50.217.181 ziyaretçi ağırlandı.
• Ziyaretçilerin 44.200.079’unu yabancılar oluşturdu. Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli Türk vatandaşlar ise 6.017.102 kişi.
• Türkiye’yi tercih eden yabancı sayısı 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.58 artış gösterdi.
• En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya Federasyonu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.02 artış ve 5.838.203 kişiyle ilk sırada yer aldı. Almanya; yüzde 8.38 artış ve 5 milyon 715 bin 838 kişi ile ikinci, İngiltere; yüzde 12.28 artış ve 3 milyon 598 bin 870 kişi ile üçüncü oldu.
-
- 7
Türkiye ile ilgili yılın ilk 8 ayında yayınlanan başlıca haber ve gezi izlenimleri şöyle;
- 8
• ABD (Vie Magazin)
İstanbul; ilgi çekici...
Kadim, harika ve modern lezzetler.
- 9
• ALMANYA (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Gecenin sonuna kadar…
Bodrum: Türkçe bar ve kulüpler...
Bodrum - gün batımından akşam karanlığına: Türkiye'nin sahil kasabasındaki restoran, bar ve kulüplerde onları bu kadar çekici kılan şeyin ne olduğunu hemen anlıyorsunuz.
-
- 10
• AZERBAYCAN (Xalqcebhesi)
Van ve Ağrı... Dünya tarihi mirası açısından zengin turistik yerler.
- 11
• BELÇİKA (De Zondag)
Kayak Cenneti Türkiye…
Bilinmez ve beklenmedik ama Türkiye, gerçek bir kayak cennetidir. Egzotik plajları ve canlı şehirleriyle ülke, aynı zamanda kar eğlencesini garanti eden çok sayıda etkileyici dağ sırasına da sahiptir.
Yoğun ormanlar ve buzlu dağ gölleri boyunca uzanan geniş kayak pistleri her kış sporu tutkununu memnun edecektir. Ve eğer bir mola vermek istiyorsanız Türkiye’nin diğer değerlerinden biri olan doğa harikası ve UNESCO Dünya Miras Alanı Kapadokya’ya yakın Erciyes kayak alanında bir gün geçirmeniz yeterli.
- 12
• BREZİLYA (Catraca Livre)
Türkiye'de ziyaret edilecek 7 açık hava müzesi…
Kapadokya'dan Olimpos'a kadar ülkede harabelerin ve eserlerin sergilendiği çok sayıda açık hava müzesi bulunmaktadır. Türkiye, kültürel ve tarihi turlar için çeşitli seçenekler sunan büyük bir açık hava müzesi olarak kabul edilir.
-
- 13
• BREZİLYA (CNN Brezilya)
Animasyon ve pembe dizilerin değişmez mekânı olan Kapalıçarşı, Türkiye’de İstanbul’un en popüler ve eğlenceli mekânlarından biridir.
- 14
• ÇİN (Life Style - So Figaro Weekly)
Boğaz’da yürüyüşe çıkın...
Çinlilerin çoğu Türkiye’yi bilmiyor. Bu da anlaşılabilir bir durum. Asya’nın sonu Avrupa’nın başında yer alan Türkiye, coğrafi olarak Uzakdoğu’ya çok uzak. Ancak ‘Tek Kuşak Tek Yol’ girişiminin ortaya çıkışı ve Türkiye’nin elektronik vize kolaylığı sayesinde bu ‘Yıldızlar ve ay ülkesi’, Çinli turistler tarafından yavaş yavaş tanınmaya başladı.
- 15
• DANİMARKA (Nordjyske)
Türkiye’deki Masallar Ülkesi Muhteşem Kapadokya…
Aklınıza hangi kelimelerle gelirse gelsin Kapadokya’yı doğru bir şekilde anlatmak istediğinizde yetersiz kalıyorsunuz. Vahşi doğası, 5 bin yıllık kültürel tarihi ve mükemmel misafirperverliğiyle tanınıyor.
Turistik mekânlara günün erken saatlerinde uluşmak iyi bir fikir. Yerel doyurucu yemekler lezzetli ve ucuzdur.
-
- 16
• FRANSA (Histoire Patrimoine)
Türkiye’nin göz alıcı şehri İstanbul...
Kapalıçarşı…
Doğu’nun kalbinde ticari bir hazine olan İstanbul Kapalıçarşı, dünyanın en büyük kapalıçarşılarından biridir.
Bu kadim çarşı, hareketli sokakları, ışıltılı butikleri ve mis kokulardan oluşan tam bir labirenttir. Zengin tarihi ve bereketli kültürüyle Kapalıçarşı, bir ticaret merkezinden çok daha fazlasıdır. Ziyaretçileri, başka bir zamana götüren sürükleyici bir deneyimdir.
- 17
• FRANSA (Le Figaro)
Asya'nın kavşağında yer alan İstanbul, Boğaz boyunca keşfedilebilecek büyüleyici bir Türk şehridir.
- 18
• HOLLANDA (Plus Magazin)
Boğaz’da Peri Masalı…
İstanbul, şehir gezisi için en popüler şehirlerden biridir. Mantıklı. Çünkü Türk metropolünün en güzel manzaraları, kahvehaneleri, balık restoranları ve canlı pazarları var.
Balat, günümüzde rengarenk eski evleri, dik sokakları, pazarları ve çeşitli restoran kafe ve mağazalarıyla popüler bir eğlence bölgesidir. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp Türk kahvesi eşliğinde dinlenmek için mükemmel bir yer. Ve yoldan geçenlerin kültür çeşitliliğine bakınca Boğaz’ın iki yakasındaki bu metropolde iki kıtanın birleştiğini bir kez daha anlıyorsunuz.
İstanbul’da mesafeler uzun ancak şehrin iyi bir metro hattı, tramvay, otobüs ve feribot ağı var.
Ayasofya, uzun süre müze olarak kullanılmış ancak 2020’den itibaren yeniden cami olarak hizmete açılmıştır. Burayı her gün ziyaret edebilirsiniz. Sabah saatleri en sessiz olduğu zamanlar. ‘goturkiye.nl’den Türkiye hakkında pek çok bilgiye sahip olabilirsiniz. ‘goturkiye.com’ adresinden İstanbul hakkında pek çok bilgi edinebilirsiniz. Türkiye’deki para birimi Türk lirası ama birçok mağaza ve restoranda Euro ile ödeme yapabilirsiniz. Yanınızda bir miktar nakit bulundurmanızda fayda var.
-
- 19
• İTALYA (Il Giorno)
Tarihle efsaneler arasında peygamberler şehri...
Mezopotamya’nın Suriye sınırındaki gizemli ve büyüleyici destinasyonu Şanlıurfa’ya yolculuk…
Binbir geceden camileri ve bahçeleri keşfetmek…
İtalya’dan uçakla gelen, İstanbul’a iner. Sonra başka bir uçakla Şanlıurfa’ya gider. Buradan tarihle efsane, dinle arkeoloji arasında giderek uzaklaşan bir geçmişe, Göbeklitepe denen o gizeme kadar uzanan bir yolculuğa başlar.
Şanlıurfa; İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsaldır.
Diğer adı İbrahim’in Havuzu olan Balıklıgöl, etkileyicidir. Geleneğe göre; burada şehrin kralı Nemrut bir ateş yakmış ve putları yok etmeye cesaret eden Hz. İbrahim’i oraya atmıştır. Ancak Tanrı, ateşi peygamberin yavaşça indiği ve közleri bugün orada yüzen ve halkın cömertçe beslediği sazanların ataları olan balıklara dönüştürdüğü göle dönüştürmüştür. Yakınlarında devasa bir çarşı var. Meydanda içilen fıstıklı kahve rengarenk kumaşların arasına girmeden önce muhteşem bir rahatlama anıdır. Modern Arkeoloji Müzesi, bir mücevherdir.
- 20
• İNGİLTERE (Kent Online)
Türkiye’nin yemek cenneti ve kültürel mekânı İstanbul’da 48 saat…
İstanbul’un ikonik seyir noktalarından biri olan Galata Kulesi’nin tepesinde dururken aşağıda trafiğin sıkıcı uğultusunu görmezden geliyorum ve güzel Boğaz’a bakıyorum. Stratejik Boğaz, Türkiye’nin en büyük şehrinin ve kültür başkentinin her iki yakasını da geçerek hem Avrupa’yı hem de Asya’yı birbirine bağlamaktadır.
- 21
• İSPANYA (Go Travel)
Sürdürülebilir çeşitli ürünler…
Binlerce yıldır imrenilen, antik çağda Küçük Asya olarak adlandırılan yer, her zaman tüm halkların değer verdiği bir nimet olmuştur. Doğu ile Batı’nın birleştiği, en önemli uygarlıkların geçtiği tarihi bir kavşak noktası olan, üç denizle yıkanan bu uzun topraklar, onlar olmasaydı şu anki gerçekliğimizin aynı olmayacağı derin kültürel miraslar barındırıyor.
-
- 22
• İSRAİL (Cruisein)
Türkiye, kruvaziyer turizminde uluslararası bir destinasyon haline geliyor. Yelken tutkunları mı? Ege’den Akdeniz’e Türkiye kıyıları arasında yelken açmak için yüksek sezon şimdi başlıyor. Kaçırmayın...
- 23
• İSVİÇRE (Reisetrends)
Mavinin bin yüzü…
Plajlarda şunu yapabilirsiniz; sadece rahatlamakla kalmayıp aynı zamanda heyecan verici aktiviteler de deneyimleyebilirsiniz. Bu ülkenin uzun tarihi aynı zamanda konaklamaya büyüleyici bir kültürel boyut da kazandırıyor. Örneğin, Türk Rivierasının kalbinde cennet gibi bir konuma sahip olan Antalya, Aspendos, Myra, Side ve Perge gibi çok sayıda tarihi mekânın yanı sıra uzun sahil şeridi, turkuaz suları, pitoresk koyları ve spor olanaklarıyla birinci sınıf bir tatil destinasyonudur. Özel cevherler arasında Kaputaş ve deniz kaplumbağaları için önemli bir yuvalama alanı olan Patara Plajı bulunmaktadır.
Deniz tutkunları ayrıca Bodrum bölgesinde kristal berraklığında su, altın rengi kum ve nefes kesen bir sahil şeridi bekleyebilir. Gümbet Plajı, güneşin tadını doyasıya çıkarmak için ideal bir fırsat sunuyor.
İzmir, yine Ege’nin kalbi olan Ilıca ve Alaçatı plajları Çeşme’nin yıldızları arasında yer alıyor. Çanakkale ise Kuzey Ege’de bir yeşil cennet görevi görüyor. Orada örneğin, Assos sahili, pitoresk yeşil bir manzarayla çevrili daha sakin deniziyle karakterize edilir.
- 24
• KANADA (Drift Travel Magazine)
İstanbul’un Anadolu yakası kıyısındaki ikonik bir yapı olan Kız Kulesi, restorasyonun tamamlanmasından sonra kapılarını yeniden açtı. Boğaziçi’nde yer alan kule, artık anıt müze olarak hizmet verecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sırasında tarihi belgelere dayanmayan beton eklentiler kaldırıldı. Ayrıca; kule ve üzerinde bulunduğu ada, kazıklar ve sismik izolatörlerle desteklendi. Kule avlusunun üzerindeki çatı kaldırılarak yerine orijinal formuna uygun ahşap çatı yapıldı. Avlu ve dış katlar yenilendi.
-
- 25
• KANADA (Toronto Star)
Tarih, sanat ve kültürün büyüleyici katmanlarda birleştiği İstanbul’da her şey yeni – eski…
İstanbul, anlatıldığı gibi; 3 bin cami, 40 bin bardan oluşan bir yer.
Boğaz'a karşı süs gibi duran freskler, kubbeler, köprüler, çarşılar ve minareler... Kalabalık kahvehaneler ve çatılardaki kasideler, sokak kedileri ve ezan... Ve tüm bu kalabalık insanlar, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip bir ülkede (nüfusun yarısı 30 yaşın altında) 15 milyondan fazla insanın yaşadığı bir şehir. Öyle ki, defalarca gördüğüm gibi, İstanbul'un en büyük caddesi olan İstiklâl Caddesi'nde yürürken, Londra'da ya da New York'ta herhangi bir yılbaşı gecesi hissine kapılabiliyorsunuz. Ve buraya geldiğinizde ‘büyük şehrin’ gerçekte ne olduğuna dair fikrinizi yeniden ayarlamanız gerekir.
İstanbul'da her şey yeni, eski… Özellikle de kültürel açıdan.
Mesela Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde yenilenen opera binası var. Binlerce fayanstan oluşan, parlak kırmızı bir küre şeklindeki bu ürün, üzerinize dev bir nar gibi çarpıyor.
Eyüp ilçesinde 1800'lü yıllardan kalma tarihi Rami Kışlası'nın yerinde bu yılın başlarında açılan inanılmaz restorasyon projesi Rami Kütüphanesi var. Dolambaçlı, alçak bir bina dizisi. Dönümlerce yenilikçi park alanına demirlenmiştir ve yedi milyon kitap kapasitesine sahiptir.
Tamamen yenilenmiş bir çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern var. Şimdi Galataport olarak bilinen sahil şeridinde Rüstem Paşa Camii var. Osmanlı İmparatorluğu'nun Antoni Gaudi'si Mimar Sinan tarafından 1561 ila 1563 arasında inşa edilen bu yapı, aslında daha ünlü olan Sultanahmet Camii'nden önce gelir ve ona ilham verdiği söylenir. En iyi bölüm; burada kalabalık yok ve fayanslara kadar sallanabilirsiniz.
İstanbul'u gerçekten ilginç kılan tarihin katmanları arasındaki bağlantıyı gerçekten kurduğum bir yer varsa, o da yeniden canlanan Balat. Sürekli değişen düşünce tarzı; kilometrelerce uzanan kafe kültürü, muhteşem antika dükkânları, rengarenk binalar, tonlarca modaya uygun, gösterişli insan... Geçmişi 1400'lerden kalma bir camiden sadece birkaç adım ötede. Bir caddede olağanüstü bir tarihe sahip bir Rum Ortodoks Kilisesi, diğer caddede ise çarpıcı bir Makedon Kilisesi.
- 26
• GÜNEY KORE (Living Sense)
UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Bergama harabeleri ve İzmir gibi güzel cazibe merkezleri bulunuyor. goturkiye.com ile iletişime geçin
- 27
• ABD ( Travel Magazine)
Antik uygarlıkların gizemli kalıntıları, modern İstanbul’un cazibesi ve kaşmir şallar kadar gezginleri de cezbediyor.
• ABD (RedbookMag.com)
Bu ağustosta dünyada gezilecek en güzel 8 yer arasında.
• ABD (Thrillist.com)
Bu yaz temmuz seyahatinizde yer alabilir.
• ALMANYA (Branus Chweiger Zeitung)
Türkiye manzarası
-
- 28
• ALMANYA (Neue Welt für die Frau)
Seyahat etmek için 5 iyi neden.
• ALMANYA (Wetterauer Zeitung + 98)
İki kıyıda tatil çeşitliliği.
• BELÇİKA (Golf In Style)
Doğa, tarih ve kültürün güzel bir karışımı.
• BREZİLYA (Escape Magazine)
Türkiye’de gezilecek 7 açık hava müzesi.
• BREZİLYA (Turismo & Eventos)
Türkiye, GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi)
2023 Küresel Konferansı’na ev sahipliği yapıyor.
- 29
• ÇİN (Ok!China)
Eski şehirde kaybolmak.
Müzede zaman yolculuğu.
• FRANSA (Divas)
Karadeniz’de doğa ve miras kaçışı… Türkiye
• FRANSA (Euronews)
Sonsuz kıyı şeridinde Türkiye’nin en iyi plajları nasıl seçilir?
• FRANSA (Le Parisien Weekend)
Karadeniz’in tadı.
- 30
• FRANSA (Luxe Infinity)
Sular boyunca Dalaman
• GÜNEY KORE (Morning Calm)
Sürdürülebilir turizm konferansı Antalya’da düzenlendi.
• HİNDİSTAN (FEMİNA)
Kültür, zanaat ve mutfağın hayatı.
• HOLLANDA (Telegraaf Vrij)
Alışverişin tadını çıkarın.
• İNGİLTERE (Travel Matters)
Sürdürülebilir turizm konferansı Antalya’da gerçekleşti.
-
- 31
• İNGİLTERE (Travel Weekly)
Türkiye, 2022’deki seyahat toparlanmasından sonra turizm tanıtımını artıracak.
Türkiye’deki turizm otelleri, ülkenin otellerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için GSTC ile çığır açan bir program üzerinde çalışıyor.
• İSRAİL (Cruisein)
Türkiye kruvaziyer turizmi için uluslararası bir destinasyon haline geliyor.
• İSVİÇRE (Aktuell 24)
Türkiye’de kış masalı.
- 32
• NORVEÇ (Vegabond Reiselyst)
Avrupa’nın en iyi yol gezileri.
• POLONYA (Lifestyle.Newseria.Pl)
Sağlık sektörünün temsilcileri İstanbul’daki konferansta buluşacak.
• PORTEKİZ ( Voe News)
Kapadokya’yı hayatınızda en az bir kez ziyaret etmek için 5 neden.
• RUSYA (Travellermagaine.Ru)
Tekne yolculuğunda manzaranın tadını çıkarın.
• YUNANİSTAN (Vimagazino)
Türkiye’ye modern görünüm.
- 33
• KANADA (Vancouver Sun)
İstanbul’un turistik mekânlarından ilk 10’u.
• KAZAKİSTAN (Anatili)
Turizmi gelişmiş Türkiye..
• NORVEÇ (Reisekick.no)
İstanbul’un en iyi restoranları
-