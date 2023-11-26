Yabancı basın, Türkiye hakkında neler yazdı?

• İSVİÇRE (Reisetrends)

Mavinin bin yüzü…

Plajlarda şunu yapabilirsiniz; sadece rahatlamakla kalmayıp aynı zamanda heyecan verici aktiviteler de deneyimleyebilirsiniz. Bu ülkenin uzun tarihi aynı zamanda konaklamaya büyüleyici bir kültürel boyut da kazandırıyor. Örneğin, Türk Rivierasının kalbinde cennet gibi bir konuma sahip olan Antalya, Aspendos, Myra, Side ve Perge gibi çok sayıda tarihi mekânın yanı sıra uzun sahil şeridi, turkuaz suları, pitoresk koyları ve spor olanaklarıyla birinci sınıf bir tatil destinasyonudur. Özel cevherler arasında Kaputaş ve deniz kaplumbağaları için önemli bir yuvalama alanı olan Patara Plajı bulunmaktadır.

Deniz tutkunları ayrıca Bodrum bölgesinde kristal berraklığında su, altın rengi kum ve nefes kesen bir sahil şeridi bekleyebilir. Gümbet Plajı, güneşin tadını doyasıya çıkarmak için ideal bir fırsat sunuyor.

İzmir, yine Ege’nin kalbi olan Ilıca ve Alaçatı plajları Çeşme’nin yıldızları arasında yer alıyor. Çanakkale ise Kuzey Ege’de bir yeşil cennet görevi görüyor. Orada örneğin, Assos sahili, pitoresk yeşil bir manzarayla çevrili daha sakin deniziyle karakterize edilir.