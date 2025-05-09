X’ten al haberi!..Haberler sosyal medyadan alınıyor

Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı Türkiye'de erişime engellendi. İktidar ayrıca vatandaş tepkilerini yansıtan sokak röportajlarına yönelik yasal düzenleme yapmak için harekete geçti.

23 Mart’tan beri Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu’nun gündeme gelişkin görüş ve değerlendirmeleri X hesabından paylaşılırken; vatandaşlar, ekonomik meseleler başta olmak üzere karşı karşıya kaldıkları sorunları sokak röportajcıları üzerinden dile getiriyordu. X Yönetimi’nden yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli getirilmesiyle ilgili Türk makamlarınca alınan kararları uygulamakla birlikte, “Bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı paylaşıyoruz” denildi.

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Sosyal medyadaki siyasi paylaşımlar, haber içerikleri ve diğer konulara bakıldığında bu alanda yoğun bir mücadele olduğu ve vatandaşın önemli bir bölünün geleneksel medya yerine sosyal medyayı tercih ettiği çarpıcı bir şekilde görülüyor.

We Are Social’ın hazırlamış olduğu, “Dijital 2025 Türkiye” raporundaki verilere göre; - Türkiye’de 58.5 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bir önceki yıla 950 bin kişi artarak bu sayıya ulaştı. Artış oranı yüzde 1.7. - Nüfusun Yüzde 66.7’si sosyal medya kullanıyor. 16 yaş üzeri nüfusun ise yüzde 96’sı sosyal medya araçlarından en az birini kullanıyor. - 16 yaş üzeri nüfus, 7 saat 13 dakika internette zaman geçiriyor. - Sosyal medyada ise günlük 2 saat 43 dakika zaman geçiriyorlar. BİLGİ ALMAK-HABER ALMAK 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının interneti kullanmalarının temel nedenlerine bakıldığında; Bilgi alma amaçlı kullanıyorum diyenlerin oranı yüzde 76.2, nasıl yapılırı araştıranların oranı yüzde 67.7 iken, haberler ve etkinliklerden haberdar olmak için diyenlerin oranı yüzde 67.3. EN ÇOK ZİYARET EDİLEN SİTE En çok ziyaret edilen web siteleri ve kullanılan uygulamalara bakıldığında, 16 yaş ve üzeri kullanıcıların yüzde 97.8’i sosyal ağlara giriyor. Yüzde 97.2’si sohbet ve mesajlaşma için kullanıyor. Yüzde 93’ü ise arama motorları ve web portallarını ziyaret ediyor. Haber servisi kullananların oranı yüzde 46.6. En çok ziyaret edilen web sitelerinde Similarweb sıralamasına göre; X’i aylık 180 milyon kişi ziyaret ediyor. X bu kategoride 4’üncü sırada. Benzersiz ziyaretçiler 15.3 milyon, ortalama süre 8 saat 38 dakika, ortalama sayfa ziyareti 7 dakika 26 saniye. En çok ziyaret edilen web sitelerinde Semrush sıralamasına göre 8’inci sırada X com bulunuyor. Aylık ortalama 135 milyon ziyaretçi, benzersiz ziyaretçiler 21.7 milyon, ortalama süre 15 saat 8 dakika, ortalama sayfa ziyareti 4.83 saniye. Google’da en iyi aralamalarda Twitter 12’inci sırada, ziyaret ortalaması 18 saniye. Sosyal medya kullanımının ana sebepleri arasında haber ve hikâyelerini okumak yüzde 52. Favori sosyal medya siteleri arasında yüzde 9.8 ile X, üçüncü sırada yer alıyor. İlk iki sırada İnstagram ve Whatsapp var.

REKLAMLARDA DA ÖN SIRALARDA X reklamlarının potansiyel erişimi 19.7 milyon. Toplam nüfusa oranı yüzde 22.5, toplam internet kullanıcılarına oranı yüzde 25.5, Reklam erişiminin çeyrekten çeyreğe değişimi 219 bin kişi ve yüzde 1.1, reklam erişiminin yıldan yıla değişiminde ise 940 bin kişi azalış var. Düşüş oranı yüzde 4.5.