Mobil fotoğrafçılıkta el sıkıştılar

Çin merkezli tüketici elektroniği şirketi Xiaomi ile Alman görüntüleme teknolojileri şirketi Leica Camera stratejik iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Anlaşma kapsamında görüntüleme sistemi iki şirket tarafından ortaklaşa geliştirilen ilk amiral gemisi akıllı telefon bu yıl Temmuz ayından itibaren satışta olacak.
Yapılan açıklamaya göre 2010 yılında kurulan, telefon başta olmak üzere akıllı ürünleri dünya genelinde 100'ün üzerinde ülkede satılan Xiaomi’nin lens optiği, çipler, algoritmalar ve diğer görüntüleme alanlarında teknik birikimi ile mobil fotoğrafçılık konusunda portre, gece çekimleri ve enstantaneler dahil olmak üzere kullanıcılara fotoğrafçılık deneyimleri sunuyor.
Geçmişi 1869 yılına dayanan Leica Camera ise 100 yılı aşkın bir süredir hafif kameralar ve optik lensler üretiyor, optik mühendisliği ve "Kırmızı Nokta" (Red Dot) markasıyla tanınıyor. İki şirket yaptıkları iş birliği ile mobil fotoğrafçılık çağındaki optik performansını ve fotoğraf deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
“ORTAKLAŞA BİR AMİRAL GEMİSİ GELİŞTİRECEĞİZ”
Stratejik iş birliği anlaşmasını değerlendiren Xiaomi Group Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun, "Bu işbirliği, Xiaomi'nin fotoğrafçılık stratejilerinin güçlenmesine büyük katkıda bulunacak. Optik tasarımdan, estetik yönelimlerin ayarlanmasına kadar uzanan bu iş birliği sırasında her iki şirketin yenilikçi teknolojileri, ürün felsefeleri ve görsel tercihleri örtüştü ve kaynaştı" dedi.
Leica Camera AG CEO'su Matthias Harsch ise şunları söyledi:
"Premium markaları ile dünya genelinde bir üne sahip olan Leica ve Xiaomi, müşterilerini fotoğrafçılık açısından yeni bir döneme taşıma hedefine ulaşmak için çok önemli bir işbirliğine imza attı. Ortaklaşa geliştirdiğimiz amiral gemisi yeni akıllı telefonun her iki şirketin nasıl bir ilerleme kaydettiğini gözler önüne sereceğine inanıyoruz. Mobil fotoğrafçılık alanında da çığır açacağız."
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