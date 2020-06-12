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2019 yılında ulaştığı toplam 125.5 milyonun üzerinde satışla dünya akıllı telefon pazarının 4. büyük oyuncusu konumunda olan Çinli Xiaomi, bugün düzenlediği online lansmanla tanıttığı Redmi Note 9'u Türkiye'de satışa sundu.

Online tanıtımda verilen bilgiye göre Xiaomi, Redmi Note serisi ile 2019 yılında dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşmış. Pazar araştırma kuruluşu Canalys'nin verilerine göre 2019'de toplam akıllı telefon satış adedini 125.5 milyona çıkaran Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarında Samsung, Huawei ve Apple'ın ardından dördüncü büyük oyuncu konumunda bulunuyor.

Redmi Note serisi ile orta sınıf akıllı telefon pazarında sunduğu fiyat performansa odaklanan Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Redmi Note 9, arka kısımda bulunan dörtlü kamera kurulumuna sahip ve telefonun 48 MP ana lensi bulunuyor.

Telefonun 8 megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 2 megapiksellik makro lens ve 2 megapiksellik derinlik sensörü sayesinde kullanıcılar bokeh efektiyle yakın fotoğraf çekimi yapabiliyorlar. Ekran içine yerleştirilmiş 13 megapiksellik ön kamera ise ekranın maksimum düzeyde kullanılabilmesine olanak tanıyor.

2.39:1 en boy oranıyla çekim yapılabilmesini sağlayan sinematik portre ve video modu bulunan Redmi Note 9'da 6 farklı kaleydoskop seçeneği ve telefonu bir cep tarayıcısına dönüştüren yeni belge modu da yer alıyor.

Büyük 5020mAh (tip) bataryasıyla ve 18W hızlı şarj desteğiyle gelen Redmi Note 9, üzerinde barındırdığı MediaTek Helio G85 işlemciyle, yeni çipseti içeren dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. Cihaz, 2 x A75 2.0 GHz, 6 x A55 1.8 GHz işlemci, yaklaşık 1000 MHz hızında ARM G52 MC2 grafik işlemcisiyle 25 fps sağlayan Manhattan 3.0 GPU barındırıyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6.53 inç Nokta Ekranı bulunan Redmi Note 9, 3.5 mm kulaklık girişi ve IR (kızıl ötesi) Blaster gibi özelliklere sahip.

Kullanıcılar, Geceyarısı Grisi, Orman Yeşili ve Buzul Beyazı olmak üzere üç farklı renk arasından seçim yapabiliyor. Redmi Note 9, Türkiye’de Mi Store ve online kanallar üzerinde satışa sunuluyor. Redmi Note 9'un 3 GB + 64 GB modeli 2999 TL’den, 4 GB + 128 GB modeli ise 3199 TL’lik fiyat etiketine sahip.