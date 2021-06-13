Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, orta sınıf akıllı telefon serisi Redmi Note ailesine Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G modellerini ekledi. Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 fiyatı ne kadar?
XİAOMİ REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ NELER?
Depolama & RAM
4GB+64GB | 4GB+128GB｜6GB+128GB
LPDDR4X + UFS 2.2
* İşletim sistemi ve önceden yüklenmiş yazılımlar cihazda saklandığı için, mevcut depolama ve RAM miktarı, belirtilen hafızadan daha azdır.
Boyutlar
*Veriler, dahili laboratuvarlardan edinilmiştir. Endüstrideki ölçüm yöntemleri değişebilir, bundan dolayı gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
Ekran: 6.43” AMOLED DotDisplay
İşlemci
Pil & Şarj
Arka Kamera
Arka kamera fotoğraf özellikleri
Arka kamera video özellikleri
Arka kamera video kaydı
Ön Kamera: 13MP ön Kamera
Ön kamera fotoğraf özellikleri
Ön kamera video özellikleri
Güvenlik
Sıçramaya, Suya ve Toza Dayanıklı
IP53
*Cihaz, kontrollü bir ortamda test edilmiştir ve özel laboratuvar koşullarında IEC standardı 60529 kapsamında IP53 sınıflandırılmasıyla sıçramaya, suya ve toza dayanıklı olduğu onaylanmıştır. Dayanıklılık kalıcı değildir ve zaman içinde doğal olarak bozulmalar olabilir. Cihazınız ıslak ise, şarj etmeyin. Likit hasarı garanti kapsamında değildir.
Test, TÜV SÜD Sertifika ve Test (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ağ & Bağlantı
Çift SIM kart
Desteklenen ağ bantları:
2.4GHz/5GHz Wi-Fi
Bluetooth 5.0
Navigasyon & Konumlandırma
Ses
Sensörler
Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Doğrusal motor | Kızılötesi sensörü
İşlemci Sistemi
Android 11 tabanlı MIUI 12
Paket İçeriği
Redmi Note 10 / Adaptör / USB Type-C Kablo / SIM Çıkartma Aparatı / Yumuşak Kılıf / Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi
XİAOMİ REDMİ NOTE 10 FİYATI NE KADAR?
Redmi Note 10 modelleri ortalama 3100 TL'den satışa sunuluyor.
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