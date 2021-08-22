Xiaomi'nin alt markası olarak piyasaya giren ve fiyat performans ürünü telefonlarıyla dikkat çeken POCO, Türkiye'de satışa sunulan akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. İşte MediaTek Dimensity 1100 5G işlemcisiyle öne çıkan POCO X3 GT teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı

POCO X3 GT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ön Kamera Çözünürlüğü 16 MP

Hızlı Şarj Özelliği Var

Çift Hatlı Var

Garanti Türü Distribütör Garantili

En 75.9 MM

NFC Var

GPS Var

Batarya Kapasitesi 5000 mAh

Bellek Kapasitesi 8 GB

Arka Kamera Çözünürlüğü 64 MP

Yonga Seti (Chipset) MediaTek Dimensity 1100

4.5G Desteği

POCO X3 GT TÜRKİYE FİYATI NEDİR?

Teknoloji meraklıları tarafından ilgiyle takip edilen POCO X3 GT için Türkiye fiyatı açıklandı. POCO X3 GT 8 GB RAM + 128 GB Türkiye fiyatı 4.999 TL olarak duyuruldu.