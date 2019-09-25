25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefon pazarında tüm dikkatleri üzerine çeken Mi Mix Alpha modelini tanıttı. Hem ön hem de arka yüzü ekrandan oluşan telefonda kamera ve flaş için yalnızca siyah dikey bir alan bulunuyor.
Tanıtımda verilen bilgiye göre geriye kalan tüm kısımları ekrandan oluşan Mi MIX Alpha'nın ekran-gövde oranı yüzde 180.6’ya ulaşıyor.
Üst ve alt çerçevelerin titanyum alaşımından yapıldığı telefonda, arka panel seramikle kaplanmış, kamera merceğinde ise çizilme direnci artırmak için safir cam kullanılmış.
İŞTE 108 MP'LİK KAMERAYLA GELEN MI MIX ALPHA
5G desteği ve Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciyle gelen Xiaomi Mi Mix Alpha’nın dikkat çeken bir diğer özelliği ise kamerası. Dünyanın ilk 108 megapiksellik kamera sensörüne sahip akıllı telefonu olan Mi Mix Alpha, 12032 x 9024 piksellik fotoğraflar çekebiliyor.
Ön kamera barındırmayan cihazın kamera sistemi 20 MP ultra geniş açılı, makro fotoğraf destekli sensör ve 2x optik zum destekli 12 MP telefoto lensten oluşan.
VERGİLER HARİÇ 16 BİN TL!
Bu çözünürlük kalitesindeki bir fotoğrafın da yaklaşık 40 MB’lik bir boyuta sahip olduğunu belirtelim. 40W şarjı destekleyen 4050 mAh’lik batarya barındıran Mi Mix Alpha’da 12 GB RAM ve 512 GB’lik depolama alanı bulunuyor.
— Xiaomi #MiMIXAlpha (@Xiaomi) September 24, 2019
Aralık ayında Çin’de satışa sunulacak olan Xiaomi Mi Mix Alpha’nın diğer pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor. Çin pazarı için açıklanan satış fiyatı ise 19 bin 999 yuan. Diğer bir deyişle 2 bin 807 dolara karşılık gelen bu rakamın TL cinsinden ifadesi ise vergiler hariç çıplak fiyat olarak bile 16 bin TL’yi geçiyor.
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