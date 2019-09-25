25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Xiaomi Mi Mix Alpha özellikleri neler? Xiaomi Mi Mix Alpha Türkiye fiyatı ne kadar? soruları teknoloji tutkunları tarafından büyük merak konusu oldu. Xiaomi Mi Mix Alpha cep telefonunda farklı ekran tasarımı ve kamera özellikleriyle rakiplerine karşı önemli bir hamle yapan Xiaomi, telefonun fiyatını da duyurdu. İşte Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ve özellikleri...
108 MP'LİK KAMERA ÖZELLİĞİ
Toplamda üç adet kameraya sahip olan Mi Mix Alpha’nın ön yüzünde herhangi bir kamera yok, üç kamera da arka tarafa konumlandırılmış. Bu kameraların özellikleri; ana kamera 108 megapiksellik f/1.69 diyafram açıklığına sahip Samsung tarafından üretilen bir sensöre sahip. Ekranın kenarlarında da dokunmatik ekran bulunuyor. Telefonun alt çerçevesinin boyutu ise 2.16 mm şeklinde öne çıkıyor.
XİAOMİ Mİ MİX ALPHA FİYATI NE KADAR?
Xiaomi Mi Mix Alpha cep telefonunun Çin'de 19.999 yuan satış fiyatıyla sunulacak. Türkiye koşullarında TL cinsinden hesaplandığında yaklaşık olarak 16.000 TL’ye tekabül ediyor fakat henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı.
XİAOMİ Mİ MİX ALPHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyutlar ve ağırlık: 154.4 x 72.3 x 10.4 mm / 241 gr
Ekran: 7.92 inç, 2088 x 2250 px, AMOLED ekran, 388 ppi
İşlemci: Snapdragon 855+ (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485)
Grafik Birimi: Adreno 640
Depolama – RAM: 512 GB – 12 GB RAM, UFS3.0
Ana kamera: 108 Megapiksel, f/1.69, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF
Geniş açılı kamera: 20 Megapiksel, f/2.2, 13mm (ultrawide),1/2.8″, 1.0µm, Laser AF, ultra geniş açılı
Telefoto kamera: 12 Megapiksel, f/2.0, 54mm (telephoto),1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom
Arka kamera video: 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps
Batarya: 4.050 mAh @ 40 Watt hızlı şarj
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