Xiaomi mi 10 ultra özellikleri nelerdir? Xiaomi mi 10 ultra fiyatı merak konusu oldu. Özellikleriyle dikkatleri çeken Xiaomi mi 10 ultra piyasaya iddialı bir giriş yaptı. İşte detaylar...
XİAOMİ Mİ 10 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Snapdragon 865+'tan güç alan Mi 10 Ultra; Adreno 650 GPU'ya, LPDDR5 16 GB RAM'e ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahip. Yeni Mi 10 Ultra, 120W gibi oldukça yüksek bir hızlı şarj kapasitesine sahip ve bu hızlı şarj ile 4500 mAh’lik bataryanın 20 dakikadan kısa bir sürede tam şarj olacağı söyleniyor. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ Super OLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında, aynı Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro’da olduğu gibi bir ön kamera noktası yer alıyor. Bu noktada telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 Plus işlemcisi kendisine yer buluyor.
XİAOMİ Mİ 10 ULTRA FİYATI NEDİR?
Vergiler hariç fiyatları bile Türkiye’de 2 asgari ücretin üzerine çıkıyor. Vergilerin eklenmesiyle telefonun fiyatlarının iki katına yakın artacağını tahmin ediliyor.
8 GB RAM + 128 GB depolama – 5299 Yuan (yaklaşık 5.520 TL+vergiler)
8 GB RAM + 256 GB depolama – 5599 Yuan (yaklaşık 5.833 TL+vergiler)
12 GB RAM + 256 GB depolama – 5999 Yuan (yaklaşık 6.249 TL+vergiler)
16 GB RAM + 512 GB depolama – 6999 Yuan (yaklaşık 7.291 TL+vergiler)
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