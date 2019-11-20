20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli teknoloji firması Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının hayatını kurtarmaya aday bir yenilik için düğmeye bastı. Xiaomi, Android üzerine özelleştirilmiş kendi arayüzü MIUI 11’e deprem uyarı sistemini entegre etti.
Pekin’de düzenlenen yıllık Mi Geliştiriciler Konferansı’nda yapılan duyuruya göre Xiaomi, MIUI 11 arayüzüne Çin merkezli olarak yerleşik deprem uyarı sistemini ekledi.
10 SANİYE ÖNCESİNDE UYARI VERECEK
Xiaomi'nin geliştiriciler konferansında yapılan açıklamaya göre MIUI 11 ve Mi TV platformunu kullanan cihazlara, depremde sismik dalgalar gelmeden 10 saniye öncesine kadar uyarı gönderilebilecek.
Ülkedeki “Felaket Uyarı Enstitüsü” ile birlikte oluşturulan bu özelliğin Çin’in Sichuan eyaletinde eylül ayında test edildiğini açıklayan şirket, hayat kurtarmaya odaklanan bu acil uyarı sisteminin Çin genelinde uygulamaya geçileceğini de duyurdu.
Xiaomi’nin arayüzüne entegre ettiği bu teknoloji ile üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan, doğrudan akıllı telefon kullanıcılarına deprem uyarısı yapılabilecek.
TELEVİZYONLARA DA GÖNDERECEK
MIUI 11 sistemiyle çalışan akıllı telefonların yanısıra Mi TV platformunu kullanan akıllı televizyonlara da 1 ile 10 saniye öncesinden sismik dalga uyarısı gönderilebilecek. Bu özelliğin ne zaman Xiaomi’nin Çin dışındaki kullanıcılarına sunulacağıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.
HANGİ MODELLERE GELECEK?
Belki şimdilik sadece Çin'de ama olur da yolunuz düşerse diye bu özelliğin sunulacağı Xiaomi’nin MIUI 11 arayüzüne geçiş yapabilecek telefon modellerini ise şöyle sıralayalım:
Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi Mix 2, Redmi Note 7, Mi CC9, Mi 9, Redmi K20 Pro, Redmi 6 Pro, Mi Note 3, Redmi S2 Redmi Note 5A, Redmi 7A, Mi 9 SE, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi 8, Mi 8 SE, Mi 8 Explorer, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Mi Max 3, Redmi 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 5, Redmi 4, Redmi Note 5, Xiaomi Mi MIX, Mi 5s, Redmi 5, Mi 5s Plus, Mi 5X, Redmi 5 Plus, Mi 5C, Mi Note 2, Redmi 5A, Mi Play, Mi Max 2, Redmi 4X, Redmi Note 5A.
Bu arada daha önce Apple’ın da iOS temelli bir deprem uyarı özelliğini, 2011'de Japonya'da ve ardından geçen yıl da ABD’de test ettiğini hatırlatalım.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!