Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerTeknolojiXiaomi'den 3 yeni model: Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Mi Note 10 Lite - Haberler

Çinli Xiaomi'den Türkiye'ye 3 yeni telefon modeli

Xiaomi Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite modellerinin Türkiye tanıtımları gerçekleştirildi. İşte Çinli Xiaomi’nin 3 yeni telefon modelinin özellikleri ve Türkiye satış fiyatları...

18.05.2020 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Xiaomi Redmi Note
HABERTURK.COM

Çinli akıllı telefon markası Xiaomi, Türkiye'de Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Mi Note 10 Lite olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu duyurdu. Online kanallar üzerinden tanıtılan akıllı telefonların lansmanı Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleşti. Öztürk, Redmi Note serisinin şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştığını söyledi.

Sunumda verilen bilgiye göre arka kısımda dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro'nun 64 MP ana lensi bulunuyor. 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens barındıran telefon, arka kamerasını çevreleyen 5 megapiksellik makro lens ve 2 megapiksellik derinlik sensörü barındırıyor. Redmi Note 9 Pro’nun ön kısmında ise yeni ağır çekim selfie modunu da barındıran 16 MP ekran içi kamera bulunuyor.

Redmi Note 9S modelinde ise 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Cihazın, 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlıyor. Redmi Note 9S’te, ekran içine yerleştirilmiş 16 megapiksellik ön kamera bulunuyor.

5020 mAh (tip) bataryası olan Redmi Note 9 Pro, 30 dakikada yüzde 57'ye kadar şarj edebiliyor. Telefon, kutu ile birlikte gelen 33W hızlı şarj cihazı ile sunuluyor. Redmi Note 9S ise 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020 mAh bataryaya sahip. Qualcomm Snapdragon 720G işlemci ve 2.3 GHz’ye kadar hızla Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S, 8nm işlemci teknolojisi ile üretilmiş.

Her iki model de daha dengeli kullanıcı deneyimi için Z eksenli doğrusal titreşim motoru bulunuyor. Z eksenli doğrusal titreşim, kullanıcının eylemine bağlı olarak fotoğraflar, ekran görüntüleri, bildirimler, saat ayarları ve daha fazlası için farklı titreşimler dahil olmak üzere 120 titreşim efekti oluşturabiliyor.

REDMI NOTE 9 PRO VE NOTE 9S'İN TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI

Redmi Note 9 Pro, çentiksiz 6.67 inç nokta ekrana, Redmi Note 9S ise önde ve arkada Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6.67 inç nokta ekran ile geliyor. Redmi Note 9 Pro, üç dinamik renk seçeneğiyle farklı bir tarz sunuyor: Yıldızlararası Gri, Tropikal Yeşil ve Buzul Beyazı. Redmi Note 9S kullanıcıları, Yıldızlararası Grisi, Aurora Mavisi ve Buzul Beyazı dahil olmak üzere üç renk arasından seçim yapabiliyor.

Redmi Note 9S, 15 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalar üzerinden satışa sunuldu. Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun ise 6 GB + 64 GB modeli 3299 TL’den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3599 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro, 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalarda satışa sunulacak.

Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modellerinin özellikleri

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Ekran

6,67 inç Nokta Ekran

20:9 2400×1080

1500:1 kontrast oranı

NTSC %84

Corning® Gorilla® Glass 5

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası

Gövde

Yıldızlararası Grisi, Buzul Beyazı, Aurora Mavisi,

Su sıçramalarına karşı dayanıklı nano kaplama

Yıldızlararası Grisi, Buzul Beyazı, Tropik Yeşil,

Su sıçramalarına karşı dayanıklı nano kaplama

Boyutlar

165,75 x 76,68 x 8,8 mm, 209 g

Performans

Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G

8nm işlemci teknolojisi

Kryo™ 465 CPU, Sekiz Çekirdekli CPU, 2.3 GHz’ye kadar hız

Adreno™ 618 GPU, 750 MHz

5. Nesil Qualcomm®️ AI Engine

LPDDR4X + UFS 2.1

Arka kamera

48 MP geniş açılı kamera

8MP ultra geniş açılı kamera, 118° FOV

5MP makro kamera, AF 2-10 cm

2MP derinlik sensörü

64 MP geniş açılı kamera

8MP ultra geniş açılı kamera, 118° FOV

5MP makro kamera, AF 2-10 cm

2MP derinlik sensörü

Ön kamera

16 MP ekran içi ön kamera

Bağlantı

IR blaster

Çok İşlevli NFC

IR blaster

Kilit Açma

Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü

Şarj

5020mAh (tip) batarya

18W hızlı şarj

Kutu içinden çıkan 22,5W şarj cihazı

5020mAh (tip) batarya

30W hızlı şarj

Kutu içinden çıkan 33W şarj cihazı

Ses

1216 Linear hoparlör

3,5 mm kulaklık jakı

Motor

Z-axis linear motor

Sistem

Android 10 tabanlı MIUI 11

Depolama

4 GB + 64 GB

6 GB + 128 GB

6 GB + 64 GB

6 GB + 128 GB

MI NOTE 10 SERİSİNİN YENİ ÜYESİ: MI NOTE 10 LITE

Xiaomi’nin bir diğer yeni modeli olan Mi Note 10 Lite, 6.47 inç 3D kavisli Amoled ekran ve 3D kavisli cama sahip. Mi Note 10 Lite, Sony’nin IMX686 sensörü ile çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumu barındırıyor.

Qualcomm Snapdragon 730G Mobil Platform'dan faydalanan Mi Note 10 Lite, tek şarjla iki günlük kullanım sağlayan 5260 mAh’lik batarya bulunduruyor. Telefon ayrıca kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor.

6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB varyasyonlara sahip Mi Note 10 Lite'ın üç farklı renk seçeneği bulunuyor: Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı ve Nebula Moru.

Mi Note 10 Lite’ın 6 GB + 64 GB modeli 3699 TL, 6 GB + 128 GB modeli 3.899 TL ve 8 GB + 128 GB modeli 3999 TL’den 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar ve Mi Store üzerinden satın alınabilecek.

Mi Note 10 Lite modelinin özellikleri

Ekran

6,47 inç 3D kavisli AMOLED Dot Drop ekran

19.5:9 1080 x 2340 FHD+

Renk gamutu: NTSC DCI-P3 (tip)

Kontrast oranı: 400.000: 1 (tip)

HDR10 ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası

Gövde

Corning® Gorilla® Glass 5

Buzul Beyazı, Gece yarısı Siyahı ve Nebula Moru

Boyutlar

157.8 x 74.2 x 9.67 mm 204 g

Performans

Qualcomm® Snapdragon™ 730G

LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolama

Arka kamera

64 MP geniş açılı kamera

8 MP ultra geniş açılı kamera, 120° FOV

5 MP derinlik sensörü

2 MP makro kamera

Ön kamera

16 MP AI selfie kamerası

Bağlantı

Çok İşlevli NFC

IR blaster

Şarj

5,260mAh batarya, 0 ‘dan %100’e 64 dakikada şarj2

Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı

Sistem

Android 10 tabanlı MIUI 11

Depolama

6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bilim Kurulu üyesi 'Yeni bir çalışma' diyerek duyurdu
Bilim Kurulu üyesi 'Yeni bir çalışma' diyerek duyurdu
Canlı yayında flaş açıklama! 'Böyle giderse bayram sonu itibariyla...'
Canlı yayında flaş açıklama! 'Böyle giderse bayram sonu itibariyla...'
Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti
Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti
O sorulara sesi titreyerek cevap verdi...
O sorulara sesi titreyerek cevap verdi...
Arap Koalisyonu'ndan GGK'ye sahil güvenliği tepkisi
Arap Koalisyonu'ndan GGK'ye sahil güvenliği tepkisi
İki ilde üç apartman karantinaya alındı
İki ilde üç apartman karantinaya alındı
Adana’da ormanlık alanda yangın
Adana’da ormanlık alanda yangın
Ambulans uçak 17 günlük bebek için havalandı
Ambulans uçak 17 günlük bebek için havalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X