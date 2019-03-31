31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akıllı telefonlara her gün bir özellik daha ekleniyor ve donanımları devamlı gelişiyor. Ancak her yenilik daha fazla güç tüketilmesine, dolayısıyla bataryanın daha çabuk bitmesine yol açıyor.
Akıllı telefonlarda çok önemli bir mevzu olan batarya kapasitesi ve hızlı şarj süreleri konusunda üreticiler arasındaki yarış da önem kazandı. Şu ana kadar bu yarışı Oppo önde götürüyordu fakat Xiaomi 100W gücünde geliştirdiği yeni hızlı şarj teknolojisi ile liderliği aldı.
Çinlilerin sosyal paylaşım sitesi olan Weibo’da paylaşılan bir videoda görüldüğü kadarıyla Xiaomi’nin geliştirdiği hızlı şarj teknolojisi ile 4000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefon, tamamen boş haldeyken sadece 17 dakikada yüzde yüz şarj oluyor. Şimdiye kadar test edilen en hızlı şarj teknolojisi Oppo’nun 50W gücündeki Super VOOC’uydu. Ancak o bile 3700mAh kapasitesindeki bataryaya sahip olmasına rağmen 17 dakikada sadece yüzde 65’lik bir seviyeye ulaşabiliyordu.
Xiaomi’nin geliştirdiği yeni teknolojinin nasıl çalıştığı hakkında bir açıklama yapılmadı. C tipi konektörlerin halihazırda 100W’luk gücü karşılayabildiği biliniyor. Ancak Xiaomi’nin 100W’luk bir gücü akıllı telefonlara sığacak kadar küçük bir bataryaya nasıl aşırı yükleme yapmadan verebildiği şimdilik merak konusu.
İŞTE O REKORUN VİDEOSU
Oppo’nun Super VOOC teknolojisi 3400mAh kapasiteli bir bataryayı iki ayrı kısma bölerek başarıyordu. Yani temelde 1700mAh’lık iki ayrı bataryayı şarj ediyordu.
Xiaomi’nin yeni hızlı şarj teknolojisinin ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak Weibo’daki videoyu paylaşan Redmi markasının yöneticisi Lu Weibing’in açıklamasına göre teknoloji yakın bir zamanda akıllı telefonlarda yer alacak.
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