X, Instagram, YouTube, WhatsApp'a erişim sorunu

İstanbul İl Kongresi iptal edilen CHP'nin Gürsel Tekin'in kayyum atanması ile ilgili protesto çağrılarının ardından İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de her türlü miting, basın açıklaması, yürüyüş ve benzeri etkinlikleri 10 Eylül'e kadar yasaklamıştı.

Bu kararın ardından CHP yönetimi İl Başkanlığı binasına toplanma çağrısı yapmış ve arından binaya giden tüm yolla Çevik Kuvvet tarafından ablukaya alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde çevik kuvvet ile vatandaşlar arasında arbede çıkmıştı.

Yaşanan gerginlik sonrası sosyal medya platformlarına erişim problemleri yaşanmaya başladığı bildirildi.

Down Detector verilerine göre Instagram, YouTube, X (Twitter) ve TikTok'a erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bazı servis sağlayıcı kullanıcıları WhatsApp ve Telegram'da da sorun yaşadığını ifade ediyor.

X'in yapay zeka asistanı Grok bahsedilen erişim sorununun nedenine yönelik sorulara 'bant daraltma' yanıtını verirken, bant daraltmaya yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.