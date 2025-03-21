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        Haberler Ekonomi Teknoloji X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum ne? Sorun çözüldü mü? - Teknoloji Haberleri

        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum ne?

        Çarşamba günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 106 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlatmış ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişileri gözaltına almıştı. Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası X ve Instagram ile beraber YouTube'a da erişim sorunu yaşanmıştı. Yaklaşık 2 gündür yaşanan erişim sorununun bugün normale döndüğü görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 08:28 Güncelleme: 21.03.2025 - 08:28
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        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 106 kişiye yönelik başlatılan soruşturmada İBB Başkanı da gözaltına alınmıştı.

        Karar sonrası kişilerin ifadeleri alınmaya devam ederken İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde gösteriler düzenlenmişti.

        Bu kapsamda soruşturma ve gözaltı kararı ile birlikte X, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok gibi pek çok sosyal medya platformunda erişim sorunları yaşanmaya başlamıştı.

        Bant daraltma ve erişim sorununa karşın BTK'dan resmi bir açıklama gelmezken, sürecin ikinci gününde erişim problemi artarak devam etmişti.

        Ancak halen herhangi bir açıklama gelmese de, 21 Mart itibariyle DownDetector verilerine göre erişim sorunu çoğu kullanıcıda çözülmüş görünüyor.

        Görsel: Down Detector
        Görsel: Down Detector

        Down Detector verilerine göre, platformlarda şu an için geniş kapsamlı bir sorun bildirilmedi. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, ilerde bant daraltma kararı alınıp alınmayacağına yönelik henüz bir karar bulunmuyor.

        * Haberin görseli Shutterstock ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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