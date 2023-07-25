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        Haberler Merak Edilenler X com nedir, Twitter'ın adı mı değişti ve kapanacak mı? - Merak Edilenler Haberleri

        X com nedir, Twitter'ın adı mı değişti? Twitter kapanacak mı?

        Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter'daki değişimler hız kesmeden devam ediyor. Bir süre önce iş insanı Elon Musk tarafından satın alınan ve birçok değişikliğe giden sosyal medya uygulaması, bu kez de isim değişimi ile gündeme geldi. İşte, Twitter'ın yeni ismi ve akıbetine ilişkin bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 09:59
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        • 1

          2006 yılında kurulan ve dünyanın yanı sıra ülkemizde de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi bulunan sosyal medya platformu Twitter, isim değişikliğine gitti. İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu mikro blog isimli değişikliği nedeni ve olası yeni değişiklikerine dair ayrıntıları derledik!

        • 2

          TWITTER'IN YENİ İSMİ "X" OLDU

          Twitter'ın, kurulduğu 2006 yılından bu yana kullandığı, logosu ve ismi X olarak değiştirildi.

          Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, pazar gecesi şirketin yeni logusunu "X burada! Hadi yapalım şunu." sözleriyle paylaştı.

          Daha önceden şirket sahibi milyarder iş insanı Elon Musk'un duyurduğu değişimin nedeni de kullanıcılar tarafından merak konusu oldu.

        • 3

          YENİ DEĞİŞİMLER DE YOLDA!

          Edinilen bilgiye göre değişim sadece isimle sınırlı değil. Ünlü paylaşım platformu, değişimle birlikte ciddi bir dönüşüm de geçirecek.

          Musk'un yeni gelir arayışıyla platform üzerinden ödeme ve ticareti başlatmaya yöneldiği kaydedildi.

          Buna göre X, sosyal medya işlevinin yanı sıra mobil ödeme ve bankacılık işlemlerinin de yapılabileceği bir platform halini alacak.

        • 4

          CEO Yaccarino da pazar günkü paylaşımında "Yapay zeka ile güçlendirilen X, bizi henüz hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak. X; ses, video, mesajlaşma, ödeme/bankacılık merkezli sınırsız etkileşimin gelecekteki halidir ve fikirler, mallar, hizmetler ve fırsatlar için küresel bir pazar yaratır." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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