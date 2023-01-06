Workup 5 yılda 100 mezun verdi

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve 2017 yılından bu yana kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı’nın 10'uncu dönem girişimleri, ekosistem paydaşlarının bir araya geldiği etkinlikte mezun oldu.

Etkinlikte, Workup’ın 10'uncu döneminden mezun olan 8 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını, yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar ile İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaştı. Demo Day’de katılımcılar, konuşma ve sunumların ardından mezun olan girişimcilerle bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı elde etti.

40 GİRİŞİM 15 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Yapılan açıklamaya göre, Workup Girişimcilik Programı’na şimdiye kadar yapılan toplam başvuru sayısı 15 bini aştı. Programda, Workup Agri de dâhil olmak üzere kabul edilen girişim sayısı 140’a, mezun sayısı 100’e ulaştı.

Bugüne kadar 40 Workup’lı girişim, program süresince veya sonrasında yaklaşık 15 milyon dolar yatırım aldı. Önceki dönemlerden 92 mezunun 62’si girişimcilik ekosisteminde yoluna devam ediyor.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, bankanın Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama hedefinin altını çizdi.

Aran, "Bu hedefimiz çerçevesinde daha refah bir ülke, daha mutlu ve sağlıklı bireyler, daha temiz bir çevre, daha eşit bir paylaşım görebilmek için hangi alanlara destek verilmesi gerekiyorsa biz o alanlara destek sunma konusunda kararlıyız. Bugün İş Bankası’nı Workup programında görüyorsanız, TEMA ile birlikte 81 ilde 81 Orman Projesi’nde, Marmara’daki Müsilaj Sempozyumu’nda, vahşi sulamayla ilgili bir belgeselde, ODTÜ ile denizaltı araştırmalarında, 2024 Paris Olimpiyatları’nda, satrançta, tarımda, Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nde, kadının ekonomideki, toplumdaki yerinin daha da güçlendirilmesi konusunda görüyorsanız işte bunların hepsi bizim kararlılığımızın göstergesi" dedi.

'BİZİM OLSUN KATKIMIZ OLSUN'

Girişimcilik ekosistemine hem yeni programlar, oluşumlar ve iş birlikleriyle hem de yatırımcı olma bakış açısıyla genişleterek kayda değer gelişmelerin ana aktörü ya da paydaşı olarak destek verdiklerini anlatan Aran, "Bu yolda tek başımıza değil aynı hayali, aynı hedefi paylaşan iş ortaklarımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. ‘Küçük olsun benim olsun’ yerine her zaman ‘bizim olsun katkımız olsun’ yaklaşımını benimsiyoruz" diye konuştu.

Hakan Aran, bu yaklaşım çerçevesinde girişimciliğin hak ettiği seviyeye çıkması için kiminle ortaklık, iş birliği yapmak gerekiyorsa, ekosisteme hangi paydaşı eklemek gerekiyorsa onlarla güçlerini birleştirerek ilerlediklerini söyledi.

'İŞ KULELERİ GİRİŞİMCİLİK ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Girişimlerle aynı havayı soluma ve dünyanın yöneldiği teknolojik çözümlerin takipçisi olma yaklaşımı çerçevesinde yeni bir adım daha atacaklarını ifade eden Aran, "Workup ve Workup Agri başta olmak üzere yürüttüğümüz girişimcilik programlarını da İş Kuleleri’ne taşıyoruz. Böylece, İstanbul Girişimcilik Şubemizin açılmasının ardından, ofisini İş Kuleleri’ne taşıyan girişimcilik ekosisteminin önemli temsilcilerine Workup’ı ekliyor ve burayı girişimcilik üssüne dönüştürüyoruz” diye konuştu.

YAPAY ZEKA VE OYUN GİRİŞİMLERİNE DESTEK AÇIKLAMASI

Workup Programı’nda Workup Agri ile tarım dikeyini yarattıklarını hatırlatan Aran, “Bunların yanına iki dikey daha ekliyoruz. Biri yapay zekâ dikeyi, diğeri de oyun alanı. Dolayısıyla bundan sonra tarımın yanı sıra yapay zekâ ve oyun alanındaki girişimcileri de aktif olarak hem hızlandırma programlarıyla hem de doğrudan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla destekleyen bir İş Bankası göreceksiniz” dedi.

Workup 10'uncu dönem mezunları ise şu şekilde;

- Finso

- Hipokid

- Abonesepeti

- Kaira Network

- Memotive

- İnteraktif Kredi

- F-Ray

- Magnus