Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Girişimcilik

Workup 11'inci dönemine 10 ekip ile başladı

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın 11'inci dönem girişimleri belli oldu. Yeni dönemine 10 girişim ile başlayan program kapsamında girişimler 6 ay boyunca alanında uzman mentorlar, banka iştirakleri ve ekosistem temsilcileri ile bir araya gelecek

Giriş: 17.03.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Workup 11'inci dönemine 10 ekip ile başladı
HABERTURK.COM

Bugüne kadar 139 girişimin kabul edildiği ve 100 girişimin mezun olduğu Workup Girişimcilik Programı, 11'inci dönemine 10 girişim ile start verdi.

Yeni döneme, sanattan lojistiğe, müşteri deneyiminden yapay zekâ platformuna, gayrimenkul dizaynından pazarlama teknolojilerine, sürdürülebilir enerjiden oyuna kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren Artcomun, Droneqube, Getmobil, Heybooster, Homster, Mobiqu, Pivony, Quin AI, Ratic ve WeRover girişimleri katılıyor.

Programın hibrit olarak sürdürülen 10'uncu dönemi, Ocak ayında yapılan Demo Day etkinliği ile tamamlanmıştı. Yeni dönemde de hibrit çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi dönem dönem fiziki olarak da buluşacak.

2017 YILINDA BAŞLADI

İş Bankası’nın ana desteği ile 2017 yılında başlatılan ve girişimcilerin hızlanmalarına yardımcı olan programın 11'inci döneminde girişimler, 6 ay boyunca alanında uzman mentorlar, banka iştirakleri ve ekosistem temsilcileri ile bir araya gelecek.

Workup.ist internet sitesi üzerinden başvuruların yıl boyunca açık olduğu programa dâhil olacak girişimler, sunumlarının ardından Workup takımı ve mentorlarının değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Programa kabul edilmelerinin ardından girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar birebir görüşmeler ile tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

İŞ BANKASI GRUBU'NDAN YATIRIM ALABİLECEKLER

Programda kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri sunuluyor.

Girişimlere bu süreçte ayrıca, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı da sağlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaşlı nüfus oranı yüzde 9.9’a yükseldi
Yaşlı nüfus oranı yüzde 9.9’a yükseldi
Sel felaketinde can kaybı artıyor!
Sel felaketinde can kaybı artıyor!
Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak?
Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak?
Sandık görevlisi nasıl olunur? İşte şartları
Sandık görevlisi nasıl olunur? İşte şartları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.