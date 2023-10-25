Wish ile ilgili cümleler - İçinde Wish geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı
"Wish" kelimesi İngilizce'de dilekleri ve umutları ifade etmek için yaygın olarak kullanılır. Bu kelime, geçmişte gerçekleşmemiş olayları ya da mevcut durumun değişmesini istediğimiz durumları ifade etmek için kullanılır. Peki, wish ile ilgili cümleler neler? İşte wish cümle içinde doğru kullanımı…
Wish Konu Anlatımı
"Wish" cümleleri, genellikle "would" "could" "had" ve benzeri yardımcı fiillerle birlikte gelir ve olası durumları belirtir. Örneğin, "I wish I could speak French" (Fransızca konuşabilseydim keşke), bir kişinin şu anki yeteneklerinin veya durumunun farklı olmasını dile getirir. Bu ifade, İngilizce konuşanlar arasında günlük dilde oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu nedenle, "wish" kelimesinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, İngilizce konuşurken duygularınızı ve dileklerinizi ifade etmek için önemlidir. Wish cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.
Wish konu anlatımına göre bu kelime; İngilizce'de duyguları, dilekleri, umutları ve özlemleri ifade etmek için sıkça kullanılan bir fiildir. İnsanlar, mevcut durumlarına veya geçmişteki olaylara karşı farklı bir istek, dilek veya özlem duyduklarında "wish" kelimesini kullanırlar. Bu kelimenin İngilizce'deki kullanımı genellikle "Past Simple" (Geçmiş Basit Zaman) ve "Past Perfect" (Geçmişte Tamamlanmış Zaman) gibi geçmiş zaman formları ile ilişkilendirilir.
Wish Kısa Örnek Cümleler
"Wish" kelimesini kullanarak mevcut gerçeklikten farklı bir durumu dile getirebiliriz. Örnek olarak "I wish I had more free time." (Daha fazla boş zamanım olsaydı keşke.) cümlesi, kişinin şu andaki mevcut durumunun aksine daha fazla boş zamanı olmasını dilediğini ifade eder. Bu kullanım, mevcut gerçeklikle uyumsuzdur ve bir tür özlemi yansıtır.
Ayrıca "wish" kelimesi geçmişte gerçekleşmiş olaylar hakkında duyulan pişmanlık veya dilekleri ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, "She wishes she could speak Spanish fluently." (Akıcı bir şekilde İspanyolca konuşabilseydi keşke.) cümlesi, kişinin geçmişte İspanyolca konuşma yeteneğine sahip olmayı dilemesini ifade eder. Wish kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: