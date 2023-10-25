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        Haberler Gündem Eğitim Dislike İle İlgili Cümleler - İçinde Dislike Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

        Dislike ile ilgili cümleler - İçinde dislike geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı

        "Dislike" fiili, bireylerin hoşlanmadıkları veya beğenmedikleri şeyleri veya durumları ifade etmek için kullanılır. Bu fiil, kişisel tercihleri ve duygusal tepkileri dile getirirken yaygın bir şekilde kullanılır. Peki, dislike ile ilgili cümleler neler? İşte dislike cümle içinde doğru kullanımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:35
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        Dislike ile ilgili cümleler
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        Dislike Konu Anlatımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Dislike" İngilizce dilinde hoşlanmama veya beğenmeme anlamında kullanılan bir fiildir. Bu kelime, bir kişinin bir şeyi veya bir durumu olumsuz bir şekilde değerlendirdiğini ifade eder. "Dislike" fiili, kişisel tercihleri, hoşlanmamaları ve beğenmeme duygularını açıklarken kullanılır. Özellikle günlük yaşamda ve iletişimde yaygın bir şekilde kullanılan bir kelimedir.

        Cümlelerde "dislike" fiili, bireylerin çeşitli konulardaki hoşlanmamalarını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "I dislike broccoli; it's my least favorite vegetable." (Brokoliyi sevmem; en az favori sebzemdir.) cümlesi kişinin brokoliden hoşlanmadığını ve bu sebzeyi en az sevdiğini gösterir. Benzer şekilde "She dislikes horror movies because they scare her." (Korku filmlerini sevmez, çünkü onu korkuturlar.) cümlesi, kişinin korku filmlerinden hoşlanmadığını ve bu tür filmlerin kendisini korkuttuğunu ifade eder. Dislike cümle içinde kullanımına yönelik örnekler aşağıdaki gibidir.

        • I dislike broccoli; it's my least favorite vegetable. (Brokoliyi sevmem; en az favori sebzemdir.)
        • She dislikes horror movies because they scare her. (Korku filmlerini sevmez çünkü onu korkuturlar.)
        • My friend dislikes spicy food; she can't handle the heat. (Arkadaşım baharatlı yemekleri sevmez; acıyı kaldıramaz.)
        • He dislikes early morning meetings; he's not a morning person. (Erken sabah toplantılarını sevmez; sabah insanı değildir.)
        • They dislike the new company policy; it's causing a lot of frustration. (Yeni şirket politikasını beğenmiyorlar; birçok hayal kırıklığına neden oluyor.)
        • I dislike it when people are rude to others. (İnsanların başkalarına kaba davranmasını sevmem.)
        • She dislikes the taste of olives; they're too bitter for her. (Zeytinin tadını beğenmez; onun için çok acıdır.)
        • We dislike waiting in long lines at the grocery store. (Market sıralarında uzun süre beklemeyi sevmeyiz.)
        • Many students dislike doing homework, but it's necessary for learning. (Birçok öğrenci ödev yapmayı sevmez, ancak öğrenme için gereklidir.)
        • I dislike dishonesty; I value honesty and integrity. (Dürüstlüğü sevmem; dürüstlüğü ve dürüstlüğü değerli bulurum.)

        Dislike konu anlatımına göre bu kelime bir kişinin belli bir konuda olumsuz bir görüşü olduğunda veya belli bir şeyi hoşlanmadığında kullanılan bir ifadedir. Bu kelime, bireylerin tercihlerini ve duygusal tepkilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda "dislike" ifadesi, hoşlanmama durumunu açıklamak için kullanılan bir duygusal ifade olup İngilizce iletişimde sıkça karşılaşılan bir kelime ve fiildir.

        Dislike Kısa Örnek Cümleler

        Dislike kısa örnek cümleler şu şekildedir:

        • I dislike rainy days; they make me feel gloomy. (Yağmurlu günleri sevmem; beni hüzünlü hissettirir.)
        • She dislikes the taste of mushrooms. (Mantarın tadını beğenmez.)
        • They dislike public speaking; it makes them nervous. (Kamu konuşmalarını sevmezler; onları sinirli yapar.)
        • He dislikes early morning alarms; he prefers to sleep in. (Erken sabah alarmlarını sevmez; uyumayı tercih eder.)
        • We dislike traffic jams during rush hour. (Yoğun saatteki trafik sıkışıklığını sevmeyiz.)
        • She dislikes people who are always late. (Her zaman geç kalan insanları sevmez.)
        • I dislike the taste of cilantro; it's too strong for me. (Kişnişi beğenmem; benim için çok güçlüdür.)
        • They dislike waiting in long lines at amusement parks. (Lunaparklarda uzun kuyruklarda beklemeyi sevmezler.)
        • My brother dislikes studying for exams. (Kardeşim sınavlar için çalışmayı sevmez.)
        • I dislike dishonesty in any form. (Herhangi bir şekilde dürüstlüğü sevmezim.)
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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