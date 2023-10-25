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        Haberler Gündem Eğitim Duyuru İle İlgili Cümleler - İçinde Duyuru Kelimesi Geçen Örnek Cümleler Nelerdir?

        Duyuru ile ilgili cümleler - İçinde duyuru kelimesi geçen örnek cümleler nelerdir?

        "Duyuru" kelimesi, günlük yaşamda ve çeşitli organizasyonlarda önemli bir rol oynar. Duyurular, bilgiyi paylaşma, insanları bilgilendirme ve herhangi bir topluluğa ya da gruba belirli bir mesajı iletim amacı taşır. Peki, duyuru ile ilgili cümleler neler? İşte duyuru cümle içinde doğru kullanımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:34
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        Duyuru ile ilgili cümleler
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        Duyuru Cümle İçinde Kullanımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yazılı veya sözlü olarak yapılan duyurular; insanları bir olay, etkinlik, değişiklik veya önemli bir gelişme hakkında haberdar etmek için kullanılır. Örneğin; okullar öğrencilere gelecek etkinlikleri duyurur, belediyeler çeşitli hizmet değişikliklerini halka bildirir ve şirketler yeni ürünleri tanıtmak için duyurular yapar. Duyurular, toplumun bilgilendirilmesi ve organize edilmesi için kritik bir araçtır ve etkili iletişim için önemlidir. Ayrıca resmi belgelerde ve web sitelerinde yayınlanır, böylece hedef kitleleri kolayca erişebilir. Dolayısıyla "duyuru" kelimesi, haberleşme ve organizasyonun temel taşlarından biridir ve birçok farklı bağlamda kullanılır.

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        "Duyuru" kelimesi, resmi veya önemli bilgilerin topluma iletilmesi için kullanılan bir terimdir. Duyurular, haberler, etkinlikler, duygusal anlar veya toplumsal değişiklikler hakkında bilgi vermek amacıyla yayınlanır. İçinde duyuru kelimesi geçen örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

        • Okulun ön panosunda bir duyuru asılıydı, bu hafta sonu gönüllülerin yardımı gerekiyor.
        • Belediye, gelecek ay düzenlenecek olan mahalle pikniği hakkında bir duyuru yayınladı.
        • Acil hava durumu değişiklikleri hakkında halka duyuru yapmak için yerel radyo kullanılır.
        • Hükümet, yeni bir yasa tasarısı hakkında duyuru yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.
        • Okul yönetimi, mezuniyet töreninin tarihi ve saati ile ilgili bir duyuru yayınladı.
        • Eğlence parkının kapanma saati hakkında bir duyuru hoparlörler aracılığıyla duyuruldu.
        • Belediye Başkanı, kentteki gelişmeler hakkında bir duyuru yapmak için basın toplantısı düzenledi.
        • Duyurular, internet ve sosyal medya aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaştırılabilir.

        "Duyuru" kelimesi günlük yaşamda ve iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Resmi veya resmi olmayan birçok alanda bilgiyi iletmek, önemli haberleri paylaşmak veya etkinlikleri tanıtmak için kullanılır. Duyurular, yazılı veya sözlü olarak iletilir ve genellikle geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla topluluk panoları, web siteleri, basın toplantıları ve sosyal medya aracılığıyla yapılır.

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        Duyurular birçok farklı amaç için kullanılabilir. Örneğin, okullar veya üniversiteler öğrencilere sınav tarihlerini ve etkinlikleri duyurabilir. Bir belediye, otoyolların tadilat çalışmaları veya yerel etkinlikler hakkında bilgi vermek için duyuruları kullanabilir. Ayrıca işletmeler yeni ürünleri veya hizmetleri tanıtmak için de duyuruları kullanır.

        Duyuru cümle içinde kullanımı hem yazılı hem de sözlü iletişimde oldukça yaygındır. Örneğin, "Okul idaresi, mezuniyet töreninin tarihini ilan etmek için bir duyuru yaptı" cümlesi yazılı bir duyuruya örnektir. Aynı zamanda bir belediye başkanının yerel bir etkinlik hakkında basın toplantısı düzenlemesi de sözlü bir duyurudur. Duyurular toplumun bilgilendirilmesi, organizasyonların etkinliklerinin tanıtılması veya insanların güncel konularda haberdar edilmesi için önemli bir iletişim aracıdır.

        Duyuru Kısa Örnek Cümleler

        Duyuru kısa örnek cümleler şu şekildedir:

        • Okul, mezuniyet töreni için bir duyuru yapacak.
        • Belediye, yerel etkinlikler hakkında bir duyuru yayınladı.
        • Şirket, yeni ürününün tanıtımı için bir duyuru afişi bastırdı.
        • Spor kulübü, maçın tarihini ve saatinde bir duyuru yaptı.
        • Hükümet, acil bir sağlık uyarısı yapmak için kamuoyuna bir duyuru yayınladı.
        • Okulda önemli bir duyuru yapıldı.
        • Yarınki etkinlik hakkında bir duyuru var.
        • Duyuru panosuna göz atmayı unutma.
        • Duyuru metni öğrencilere dağıtıldı.
        • Acil bir duyuru var mı?
        • Bu önemli duyuruyu kaçırma!
        • Duyuru panosuna ilanımızı asabiliriz.
        • Duyuru yapmak için mikrofonu kim kullanacak?
        • Duyuruları mail yoluyla alıyorum.
        • Bu sabah iş yerinde bir duyuru geldi.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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