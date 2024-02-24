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        Haberler Ekonomi Teknoloji Windows 11 yeni yapay zekası Copilot'u kullanıma sundu! Windows 11 Copilot özellikleri nelerdir? - Teknoloji Haberleri

        Windows 11 yeni yapay zekası Copilot'u kullanıma sundu! Copilot özellikleri nelerdir?

        Windows 11'in yeni yapay zekası Copilot son gelen güncelleme ile tüm kullanıcıların deneyimine açıldı. Bilgisayarlara yeni eklenen bu özelliğin ne işe yaradığı ise Windows kullanıcı tarafından merak ediliyor. İşte, Windows 11 Copilot'un özellikleri....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:01
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        • 1

          Windows 11 Copilot, Windows 11'in bir özelliğidir ve kullanıcılara Windows 11'de daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlar. Copilot, kullanıcıların işlevselliğe daha hızlı erişmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcının alışkanlıklarını ve tercihlerini öğrenir ve buna göre öneriler sunar. İşte detaylar...

        • 2

          WINDOWS 11 COPILOT ÖZELLİKLERİ

          Belirli bir uygulamayı sık sık kullandığınızda, Copilot bu uygulamayı daha kolay erişilebilir hale getirebilir. Ayrıca, kullanıcının ihtiyaçlarına uygun widget'lar ve öneriler sağlayarak çalışma akışını kolaylaştırabilir. Bu özellik, kullanıcıların Windows 11'i daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı hedefler.

        • 3

          WINDOWS 11 COPILOT İLE NELER YAPABİLİRİZ?

          Uygulama ve Dosyaları Bulma: Copilot, kullanıcıların istedikleri uygulamaları veya dosyaları hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olabilir.

          Belge Oluşturma ve Düzenleme: Copilot, belge oluşturma sürecinde kullanıcılara yardımcı olabilir. Metin girişi yaparken önerilerde bulunarak yazım hatalarını düzeltebilir, yazım tarzını geliştirebilir ve hatta belgelerdeki içeriği özetleyebilir.

          Çoklu Görev Yönetimi: Copilot, kullanıcıların Windows 11'deki çoklu görevleri yönetmesine yardımcı olabilir. Örneğin, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak veya birden fazla pencereyi düzenlemek için kullanıcılara öneriler sunabilir.

        • 4

          Soruları Yanıtlama: Copilot, kullanıcıların çeşitli sorularına yanıt verebilir. Örneğin, hava durumu, zaman dilimleri, temel matematiksel işlemler gibi genel bilgilere erişim sağlayabilir.

          Kişiselleştirilmiş İş Akışları: Kullanıcıların alışkanlıklarını ve tercihlerini öğrenerek, kişiselleştirilmiş iş akışları ve öneriler sunabilir.

          İletişim ve Etkileşim: Copilot, kullanıcılarla metin tabanlı veya sesli olarak etkileşime geçebilir. Kullanıcıların taleplerini anlayabilir ve doğru yanıtlar sağlayabilir.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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