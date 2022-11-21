III. Richard'ı sahneye taşıdı

Okan Bayülgen, Shakespeare'in ünlü trajedisi 'III. Richard'tan ilham alarak yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'Richard'ı sahneye taşıdı.
Okan Bayülgen'e Şenay Gürler, Özgün Çoban ve Su Sonia Herring eşlik etti. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gecenin sonunda Bayülgen ile oyuncu kadrosu ayakta alkışlandı.
KIZIYLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI
Okan Bayülgen'in kızı İstanbul Bayülgen'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı oyunda, baba - kız aynı sahneyi paylaştı. 18 ve 19 Aralık oyunlarının satışa çıktığı Richard, sezon boyunca Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşmaya devam edecek.
KEMİKLERİ OTOPARKTA BULUNUR
Yıl 2012.... Kral III. Richard'ın kemikleri Leicester'da bir otoparkta bulunur. Kemiklerin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp, kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Londra’da çoğunlukla sıra dışı sanat oyunları üreten küçük bir tiyatro ise aynı dönemde istek üzerine III. Richard oynayacaktır. Bu arada tiyatroya sığınan ve polis tarafından aranan kimliksiz kriminal bir adam vardır.
TİYATRO BİR FACİAYLA SARSILIR
Tiyatroya sığınan 'Richard', önce oyundaki 'Richard' rolünü, daha sonra da oyunun sahneye konuluşunu üstlenir. Bozuk yapısı gereği var olan düzene devletin ya da tiyatronun yapısına karşıdır. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatrodaki yapıyı bozmakta, sanatın kurumsal etik ya da hiyerarşik her şeyine karşı gelerek, ortaya alışılagelmemiş bir Richard prodüksiyonu çıkarmaktadır. Drag Queen şovlarından, moda defilelerinden ilham almakta, oyuncu olmayan insanları oyuna yerleştirmekte tiyatronun çatısından, insanların özel hayatlarına kadar maddi manevi her şeyi yıkmaktadır. Tiyatro bir facia ile sarsılır. Bu sırada Krallık, III. Richard’ın cenaze törenine hazırlanmaktadır.
TARTIŞMAYA AÇIYOR
Okan Bayülgen, bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor Shakespeare’in Richard’ına... Modern filozofların yaklaşımlarıyla ele alarak Richard’ın gerçekliğini, Shakespeare’in Richard’ı hikâyeleştirmesini tartışmaya açıyor. Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.
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