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Will Smith'in tokadı, Sevda Demirel'i akıllara getirdi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri 94. kez düzenlendi. Törene, ödüllerden çok oyuncu Will Smith'in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması konuşuldu. Bu olayın ardından akıllara magazin tarihine damga vuran canlı yayın kavgaları geldi. Twitter'da Sevda Demirel ve Hande Ataizi gündem oldu

28.03.2022 - 13:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 94'üncü Oscar (Akademi) Ödülleri sahiplerini buldu. Yıldız isimlerin katıldığı törene, aktör Will Smith ve programın sunucusu komedyen Chirs Rock arasında geçen kavga damga vurdu.

  • "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

    Ünlü komedyen Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espriler yapınca Smith, oldukça sinirlendi. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Will Smith, Rock'ın şakalarının devam etmesi üzerine sahneye çıkıp, tokat attı.

  • ÖZÜR DİLEDİ

    Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapatırken, "King Richard" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscar"ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde konuştu.

    Ünlü oyuncu, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

  • TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

    Çok konuşulan olay sonrası akıllara Sevda Demirel ve Hande Atazi arasında yaşanan kavga geldi. Demirel ile Ataizi arasında yaşanan benzer bir olay Twitter'da gündem oldu. 

  • SEVDA'DAN HANDE'YE TOKAT

    Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu ‘İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk olmuştu. Programda, Arto'nun da kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı.

    Ataizi, "Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı" deyince, Demirel de, "Ne dedin sen! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı." diyerek, Hande Ataizi'ne tokat atmıştı.

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