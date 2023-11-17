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        Haberler Dünyadan Will Smith'in eşi eşcinsellik iddialarına son noktayı koydu - Magazin haberleri

        Will Smith'in eşinden 'eşcinsellik' iddialarına yanıt

        Ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith, bir meslektaşıyla eşcinsel ilişkide olduğu iddiaları ortaya çıkan eşi Will Smith hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:26
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          Geçtiğimiz haftalarda yıllardır ayrı yaşadıkları ortaya çıkan Jada Pinkett ve Will Smith çifti yine konuşulmaya devam ediyor.

        • 2

          2022 yılındaki Oscar Ödül Töreni’nde karısı Jada Pinkett’e (52) yapılan bir şaka uğruna, sahneye çıkıp sunucuyu tokatlayan aktör Will Smith (55), şimdi de eşcinsellik iddialarıyla gündeme geldi.

        • 3

          Will Smith'in kendisi gibi oyuncu olan Duane Martin (58) ile birlikte olduğu iddia edildi. Will Smith konuyla ilgili sessizliğini korurken eşi Jada Pinkett açıklama yaptı.

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          Will Smith'in bir erkekle birlikte olup olmadığı sorusuna "Asla, asla, asla" cevabını veren Pinkett Smith, ünlü aktörü başka bir erkekle hiç görmediğini söyledi.

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          İddiaya göre Smith'in eski asistanı, onu ve Martin’i soyunma odasında birlikte yakaladı. Jada Pinkett, bu iddiayı ortaya atanlara dava açacaklarını da ekledi.

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