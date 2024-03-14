NASIL KULLANILIR?

WhatsApp'ı açın ve gizlemek istediğiniz kişinin adını aratın. IOS işletim sistemine sahip telefonlarda kişiyi bulduktan sonra kişiyi sola doğru kaydırmalısınız.

Karşınıza altında ''Diğer'' yazan üç nokta çıkacak, buna tıklamalısınız. Bununla birlikte Android işletim sistemli olanlarda ise kişinin üzerine basılı tutmalısınız, daha sonra sağ en üstte üç nokta gözükecek, ona tıklamalısınız.