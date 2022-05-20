WhatsApp’tan işletmeler için yenilik

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WhatsApp, bulut tabanlı uygulama programlama arayüzünü (API) işletmelerin kullanımına açtı. Küçük işletmelere odaklanan WhatsApp Cloud API ile işletmeler ve geliştiriciler doğrudan WhatsApp üzerinde kurulu hizmetlere erişerek, deneyimlerini özelleştirebilecek ve müşterilerine daha hızlı yanıt verebilecek.

WhatsApp Cloud API'nin duyurulduğu etkinlikte konuşan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, bugün itibariyle 1 milyardan fazla kullanıcının WhatsApp işletme hesaplarıyla etkileşime geçtiğini söyledi. WhatsApp’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, Meta tarafından sunulan bulut barındırma hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor ve WhatsApp'ı dünyanın her yerinde her ölçekteki işletmenin kullanmasını sağlayarak önemli bir adım atıyoruz. Bu yeni API sayesinde aylar süren başlangıç sürecini dakikalara indirdik. Böylece, işletmeler ve geliştiriciler doğrudan WhatsApp üzerinde kurulu hizmetlerimize hızlı ve kolayca erişerek deneyimlerini daha da özelleştirebilecek ve müşterilerine daha hızlı yanıt verebilecek.”

WHATSAPP BUSINESS'A EŞ ZAMANLI 10 CİHAZ DESTEĞİ

Meta bünyesindeki anlık iletişim platformu WhatsApp, işletmeler için sunduğu WhatsApp Business uygulamasının yeni özelliklerini de paylaştı. Buna göre WhatsApp Business ile işletmeler artık eş zamanlı olarak 10 cihazda sohbetlerini yönetebilecek.

İşletmeler, sohbete yönlendiren, uyarlanabilir yeni WhatsApp bağlantılarını kullanabilecek. WhatsApp Business uygulamasında yeni bir ‘premium’ hizmet kapsamında erişilebilecek isteğe bağlı ek hizmetler bir ücret karşılığında sunulacak.