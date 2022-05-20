WhatsApp’tan işletmeler için yenilik

WhatsApp, bulut tabanlı uygulama programlama arayüzünü (API) işletmelerin kullanımına açtı. Küçük işletmelere odaklanan WhatsApp Cloud API ile işletmeler ve geliştiriciler doğrudan WhatsApp üzerinde kurulu hizmetlere erişerek, deneyimlerini özelleştirebilecek ve müşterilerine daha hızlı yanıt verebilecek.
WhatsApp Cloud API'nin duyurulduğu etkinlikte konuşan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, bugün itibariyle 1 milyardan fazla kullanıcının WhatsApp işletme hesaplarıyla etkileşime geçtiğini söyledi. WhatsApp’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bugün, Meta tarafından sunulan bulut barındırma hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor ve WhatsApp'ı dünyanın her yerinde her ölçekteki işletmenin kullanmasını sağlayarak önemli bir adım atıyoruz. Bu yeni API sayesinde aylar süren başlangıç sürecini dakikalara indirdik. Böylece, işletmeler ve geliştiriciler doğrudan WhatsApp üzerinde kurulu hizmetlerimize hızlı ve kolayca erişerek deneyimlerini daha da özelleştirebilecek ve müşterilerine daha hızlı yanıt verebilecek.”
WHATSAPP BUSINESS'A EŞ ZAMANLI 10 CİHAZ DESTEĞİ
Meta bünyesindeki anlık iletişim platformu WhatsApp, işletmeler için sunduğu WhatsApp Business uygulamasının yeni özelliklerini de paylaştı. Buna göre WhatsApp Business ile işletmeler artık eş zamanlı olarak 10 cihazda sohbetlerini yönetebilecek.
İşletmeler, sohbete yönlendiren, uyarlanabilir yeni WhatsApp bağlantılarını kullanabilecek. WhatsApp Business uygulamasında yeni bir ‘premium’ hizmet kapsamında erişilebilecek isteğe bağlı ek hizmetler bir ücret karşılığında sunulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!