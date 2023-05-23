Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Uygulama WhatsApp'a yeni bir özellik daha gelir: Mesajları düzenleme dönemi - En son teknoloji haberleri

Popüler mesajlaşma uygulamasında mesaj düzenleme dönemi başlıyor

Önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, gönderilen hatalı mesajları düzenleme imkanı sunmaya başlıyor. Uygulama Blog'undan yapılan açıklamada, "Bundan böyle bir hata yaptığınızda veya fikrinizi değiştirdiğinizde, göndermiş olduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi

Giriş: 23.05.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
WhatsApp'a yeni bir özellik daha gelir: Mesajları düzenleme dönemi - En son teknoloji haberleri

En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp bir yeni özelliği daha bünyesine ekliyor. Gönderilen hatalı mesajları silip yeniden yollama özelliğinin ardından şimdi de 'düzenleme' seçeneği ekleniyor.

"ARTIK SİLMEK ZORUNDA KALMAYACAKSINIZ"

Şirket Blog hesabından yaptığı açıklamada, "Basit bir imla hatasını düzeltmekten mesaja ekstra bağlam eklemeye kadar birçok durumda, sohbetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Tek yapmanız gereken, son on beş dakika içerisinde gönderilen bir mesaja uzun basıp menüden 'Düzenle' düğmesini seçmek" sözlerine yer verdi.

"DÜZENLENDİ" İBARESİ GÖRÜNECEK

Yapılan açıklamada belirtildiği üzere, tıpkı silinen mesajlarda 'silindi' ifadesinin görünmesi gibi, düzenlenmiş mesajların yanında 'düzenlendi' ibaresi görünecek. Böylece mesajlaştığınız kişiler, düzenleme geçmişini görmeden düzenlemenin farkında olacak.

Bununla birlikte şirket, tüm kişisel mesajlarda, medya içeriklerinde ve aramalarda olduğu gibi, mesajlarınız ve yaptığınız düzenlemeler de uçtan uca şifreleme ile korunacağını da bildirdi.

Bu özellik şu anda kullanıcılara küresel olarak kademeli bir şekilde sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çorbacıda Pitbull dehşeti! 'Niye bakıyorsun' diyerek kâbusu yaşattılar
Çorbacıda Pitbull dehşeti! 'Niye bakıyorsun' diyerek kâbusu yaşattılar
Depremzedeler için 'Umut Notaları' konseri
Depremzedeler için 'Umut Notaları' konseri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri mesajı
New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor
New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.