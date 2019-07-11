11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Whatsapp'ta numara değiştirme özelliği bulunmaktadır. Telefon numaranızı değiştirseniz bile yeni numaranızla Whatsapp kullanmaya devam edebileceksiniz. İşte Whatsapp hesap değiştirme ve Whatsapp hakkında detaylı bilgi haberimizin detaylarında...
WHATSAPP TELEFON NUMARASI DEĞİŞTİRME
Numara Değiştirme özelliği aynı telefonunuzda WhatsApp hesabınızla ilişkili telefon numarasını değiştirme imkanı sunar. Bu özellik yeni numaranızı onaylamadan önce kullanılmak için tasarlanmıştır.
WhatsApp'ta Numara Değiştir özelliğini kullanırsanız, Eski numaranızdaki gruplarınız, ayarlarınız ve (profil bilginiz de dahil olmak üzere) hesap bilgileriniz yeni telefon numaranıza taşınır.
Eski telefon numaranıza ait olan hesabınız silinir, böylece kişileriniz WhatsApp kişiler listelerinde eski telefon numaranızı göremezler.
Aynı telefonu kullandığınız sürece, eğer Numara Değiştir özelliğimizi kullanırsanız sohbet geçmişinizi yeni telefon numaranızda görebilirsiniz.
Numara Değiştirme işlemine başlamadan önce
Yeni telefon numaranızın SMS mesajı ve/veya telefon araması alabildiğinden ve aktif bir veri bağlantısı olduğundan emin olun.
Telefonunuzda eski telefon numaranızın WhatsApp'ta doğrulanmış olduğundan emin olun. WhatsApp'ta hangi numaranın doğrulandığını WhatsApp > Ayarlar'a gidip profil fotoğrafınıza dokunarak görebilirsiniz.
Telefon numaranızı değiştirme
WhatsApp’tan telefon numaranızı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
Ayarlar > Hesap > Numara Değiştir > İleri’ye gidin.
Kullanmakta olduğunuz telefon numarasını uluslararası koduyla birlikte ilk kutucuğa yazın.
Yeni telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte ikinci kutucuğa yazın.
İleri'ye dokunun.
Kişilerime Bildir seçeneğini açarsanız numaranızı değiştirdiğinizi bildirmek istediğiniz kişileri Tüm kişiler, Sohbet etmiş olduğum kişiler veya Özel olarak seçebilirsiniz.
Özel seçeneğini işaretlerseniz numaranızı değiştirdiğinizi bildirmek istediğiniz kişileri seçmeniz > sonrasında onay işaretine veya Bitti'ye dokunmanız gerekir.
Bitti'ye dokunun.
Yeni telefon numaranızın doğru olduğunu onaylamak için Evet seçeneğine dokunun.
Yeni numaranızı onaylayarak işlemi tamamlayın.
Not
Telefon numaranızı değiştirdiğiniz, Kişilerime Bildir ayarından bağımsız olarak gruplarınıza bildirilir.
Kişilerinizle bağlantıda kalmak için, numara değiştirmeden önce yeni telefon numaranızla ilgili kişilerinize bilgi vermenizi ve telefon rehberlerinde gerekli değişiklikleri yapmalarını istemenizi öneririz. Numaranızı değiştirmeden önce kişilerinize yeni telefon numaranızı Toplu Mesaj Listesi oluşturarak bildirebilirsiniz.
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