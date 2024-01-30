WhatsApp grup sohbetlerinde yenilik: Ekran paylaşımı özelliği nedir ve nasıl kullanılır?
WhatsApp, video görüşmesi sırasında ekranınızı paylaşmanıza olanak tanıyan özelliği 2023'ten beri Beta sürümünde geliştiriyor. Sonunda bu yeni özellik, herkes tarafından kullanılabilecek. Peki, bu özellik nedir ve nasıl kullanılır? İşte, sizin için bu özelliği nasıl kullanabileceğiniz ve dikkat etmeniz gerekenler...
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Beta sürümdeki yeni özellikler de dahil olmak üzere WhatsApp'ın her şeyini takip eden WABetaInfo'nun güncellemelerine göre, WhatsApp’a grup video görüşmelerinde ekran paylaşım özelliği geldi. Yani, video görüşmesi sırasında paylaştığınız ekranı tüm katılımcılar aynı şeyi eş zamanlı olarak görebilir. İşte, WhatsApp'a yeni gelen ekran paylaşımına dair detaylar...
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EKRAN PAYLAŞMADAN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Ekranınızdaki her şey arama sırasında diğer kişiler tarafından görülebileceğinden, hassas bilgilerinizin gözükmesini istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Bu sebeple ekran paylaşımı sırasında gizliliğinizi korumak için hassas içeriğe sahip uygulamalarınızı kapatabilirsiniz. Ayrıca, bildirimleriniz gözüksün istemiyorsanız onları da kapatmanız gerekebilir.
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TELEFONDAN EKRAN PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?
WhatsApp'ı cep telefonunuzda kullanıyorsanız, video görüşmesi sırasında telefon ekranınızı paylaşabilirsiniz. Adımlar iOS ve Android'te benzer ancak dokunmanız gereken simge, her işletim sisteminde biraz farklıdır.
WhatsApp'ı açın ve birebir veya grup görüntülü görüşmesi başlatın.
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Ekranın alt kısmındaki ekran paylaşma simgesine dokunun. Android'te bu simge, üzerinde ok bulunan bir telefona benzer. IOS'ta ise bu simge, önünde bir insan figürün bulunduğu bir ekrana benzer.
Daha sonra ekranınızı paylaşmak istediğinizi onaylamak için bu bahsedilen tuşa basın.
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Artık ekranınız görüşmedeki diğer kişiler tarafından görülebilecek.
Telefonunuzda farklı uygulamalara geçiş yapabilirsiniz ve telefon ekranınızda gördüğünüz her şey görüşmedeki diğer kişilerle paylaşılacaktır.
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Ekranınızı paylaşmayı durdurmak istediğinizde WhatsApp uygulamasına dönün ve ''paylaşımı durdur''a dokunun.
Arama sırasında ekranınız artık görünmeyecek.
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BİLGİSAYARDAN EKRAN PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?
WhatsApp Windows masaüstü uygulamasını kullanırken ekranınızı paylaşmanız da mümkündür. Paylaşım yöntemi mobildekinden biraz farklıdır. İşte, yapmanız gerekenler...
WhatsApp masaüstü uygulamasını açın ve bir video görüşmesi başlatın.
Arama penceresinde ''paylaş'' simgesini tıklayın.
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Ekranınızın tamamını mı yoksa belirli bir uygulamayı mı paylaşacağınızı seçin. Aramanın diğer üyeleri artık ekranınızı görebilecek.
Ekranınızın tamamını paylaşıyorsanız açtığınız tüm uygulamalar görüşmenin üyeleri tarafından görülebilir.
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Belirli bir uygulamayı paylaşıyorsanız uygulama penceresini küçültmediğiniz sürece yalnızca o uygulama görünür olacaktır.
Ekranınızı paylaşmayı durdurmaya hazır olduğunuzda WhatsApp uygulamasına dönün ve ''ekran paylaşımını durdur'' simgesine dokunun.
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EKRAN PAYLAŞIMI GÜVENLİ Mİ?
WhatsApp ekran paylaşımı, platformdaki tüm sesli veya görüntülü aramalarda olduğu gibi uçtan uca şifreleme kullanır. Bu, ekranınızdan paylaştığınız içeriği görüşmeye katılanlar dışında hiç kimsenin göremeyeceği anlamına gelir. WhatsApp bile paylaştıklarınızı göremez ve görüntülü görüşmeniz şirket tarafından kaydedilmez.
Kaynak: WABeta Info