Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 8.453,66 %-0,21
        DOLAR 30,3622 %0,05
        EURO 32,8822 %-0,04
        ALTIN 1.989,43 %0,34
        FAİZ 43,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,66 %0,13
        BITCOIN 43.421,00 %0,54
        GBP/TRY 38,5486 %-0,12
        EUR/USD 1,0821 %-0,10
        BRENT 82,39 %-0,01
        ÇEYREK ALTIN 3.252,76 %0,34
        Haberler Ekonomi Teknoloji WhatsApp grup sohbetlerinde yenilik: Ekran paylaşımı özelliği nedir ve nasıl kullanılır? - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp grup sohbetlerinde yenilik: Ekran paylaşımı özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

        WhatsApp, video görüşmesi sırasında ekranınızı paylaşmanıza olanak tanıyan özelliği 2023'ten beri Beta sürümünde geliştiriyor. Sonunda bu yeni özellik, herkes tarafından kullanılabilecek. Peki, bu özellik nedir ve nasıl kullanılır? İşte, sizin için bu özelliği nasıl kullanabileceğiniz ve dikkat etmeniz gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beta sürümdeki yeni özellikler de dahil olmak üzere WhatsApp'ın her şeyini takip eden WABetaInfo'nun güncellemelerine göre, WhatsApp’a grup video görüşmelerinde ekran paylaşım özelliği geldi. Yani, video görüşmesi sırasında paylaştığınız ekranı tüm katılımcılar aynı şeyi eş zamanlı olarak görebilir. İşte, WhatsApp'a yeni gelen ekran paylaşımına dair detaylar...

        • 2

          EKRAN PAYLAŞMADAN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

          Ekranınızdaki her şey arama sırasında diğer kişiler tarafından görülebileceğinden, hassas bilgilerinizin gözükmesini istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Bu sebeple ekran paylaşımı sırasında gizliliğinizi korumak için hassas içeriğe sahip uygulamalarınızı kapatabilirsiniz. Ayrıca, bildirimleriniz gözüksün istemiyorsanız onları da kapatmanız gerekebilir.

        • 3

          TELEFONDAN EKRAN PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

          WhatsApp'ı cep telefonunuzda kullanıyorsanız, video görüşmesi sırasında telefon ekranınızı paylaşabilirsiniz. Adımlar iOS ve Android'te benzer ancak dokunmanız gereken simge, her işletim sisteminde biraz farklıdır.

          WhatsApp'ı açın ve birebir veya grup görüntülü görüşmesi başlatın.

        • 4

          Ekranın alt kısmındaki ekran paylaşma simgesine dokunun. Android'te bu simge, üzerinde ok bulunan bir telefona benzer. IOS'ta ise bu simge, önünde bir insan figürün bulunduğu bir ekrana benzer.

          Daha sonra ekranınızı paylaşmak istediğinizi onaylamak için bu bahsedilen tuşa basın.

        • 5

          Artık ekranınız görüşmedeki diğer kişiler tarafından görülebilecek.

          Telefonunuzda farklı uygulamalara geçiş yapabilirsiniz ve telefon ekranınızda gördüğünüz her şey görüşmedeki diğer kişilerle paylaşılacaktır.

        • 6

          Ekranınızı paylaşmayı durdurmak istediğinizde WhatsApp uygulamasına dönün ve ''paylaşımı durdur''a dokunun.

          Arama sırasında ekranınız artık görünmeyecek.

        • 7

          BİLGİSAYARDAN EKRAN PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

          WhatsApp Windows masaüstü uygulamasını kullanırken ekranınızı paylaşmanız da mümkündür. Paylaşım yöntemi mobildekinden biraz farklıdır. İşte, yapmanız gerekenler...

          WhatsApp masaüstü uygulamasını açın ve bir video görüşmesi başlatın.

          Arama penceresinde ''paylaş'' simgesini tıklayın.

        • 8

          Ekranınızın tamamını mı yoksa belirli bir uygulamayı mı paylaşacağınızı seçin. Aramanın diğer üyeleri artık ekranınızı görebilecek.

          Ekranınızın tamamını paylaşıyorsanız açtığınız tüm uygulamalar görüşmenin üyeleri tarafından görülebilir.

        • 9

          Belirli bir uygulamayı paylaşıyorsanız uygulama penceresini küçültmediğiniz sürece yalnızca o uygulama görünür olacaktır.

          Ekranınızı paylaşmayı durdurmaya hazır olduğunuzda WhatsApp uygulamasına dönün ve ''ekran paylaşımını durdur'' simgesine dokunun.

        • 10

          EKRAN PAYLAŞIMI GÜVENLİ Mİ?

          WhatsApp ekran paylaşımı, platformdaki tüm sesli veya görüntülü aramalarda olduğu gibi uçtan uca şifreleme kullanır. Bu, ekranınızdan paylaştığınız içeriği görüşmeye katılanlar dışında hiç kimsenin göremeyeceği anlamına gelir. WhatsApp bile paylaştıklarınızı göremez ve görüntülü görüşmeniz şirket tarafından kaydedilmez.

          Kaynak: WABeta Info

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Habertürk Anasayfa