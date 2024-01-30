WhatsApp grup sohbetlerinde yenilik: Ekran paylaşımı özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

Ekranın alt kısmındaki ekran paylaşma simgesine dokunun. Android'te bu simge, üzerinde ok bulunan bir telefona benzer. IOS'ta ise bu simge, önünde bir insan figürün bulunduğu bir ekrana benzer.

Daha sonra ekranınızı paylaşmak istediğinizi onaylamak için bu bahsedilen tuşa basın.