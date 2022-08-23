Şu an için sınırlı sayıda beta test kullanıcısına açık olan WhatsApp durum özelliğine ilişkin detaylar merak konusu oldu. WhatsApp'ta yeni bir hikaye paylaştığınızda sohbet bölümünde de gözükmesini hedef alan adım Instagram'a benzetildi. Tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı bilinmeyen WhatsApp yeni durum özelliği hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. İşte WhatsApp yeni görüntüleme konumu hakkında bilgiler...

"Durum özelliği; metin, fotoğraf, video veya GIF’lerden oluşan ve 24 saat sonra kaybolan güncellemeler paylaşmanıza olanak tanır. Kişilerinize durum güncellemesi gönderebilmeniz ve onların durum güncellemelerini alabilmeniz için her iki tarafın da birbirinin telefon numaralarını telefon rehberlerine kaydetmiş olmaları gerekir. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez."

DURUM ÖZELLİĞİ ÖN PLANDA OLACAK

Halihazırda KOBİ'lerin, WhatsApp topluluklarının duyuru için sıkça kullandığı Durum, yakın zamanda reklam gösterimi için de önemli bir rol oynayabilir. Yani tıpkı Instagram Hikayeler'inde olduğu gibi WhatsApp Durum reklamları da hayatımıza girerek yeni bir dönem yaratabilir.

Güncel bigilere göre, şu anda Durum içeriklerini görmek nasıl kişilerin tercihine bağlıysa, Sohbetler sekmesindeki Durum içeriklerinin gösterimi de kişilerin seçimine bağlı olacak.