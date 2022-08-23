Şu an için sınırlı sayıda beta test kullanıcısına açık olan WhatsApp durum özelliğine ilişkin detaylar merak konusu oldu. WhatsApp'ta yeni bir hikaye paylaştığınızda sohbet bölümünde de gözükmesini hedef alan adım Instagram'a benzetildi. Tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı bilinmeyen WhatsApp yeni durum özelliği hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. İşte WhatsApp yeni görüntüleme konumu hakkında bilgiler...
WHATSAPP'TAN HİKAYE ÖZELLİĞİ TANIMI
"Durum özelliği; metin, fotoğraf, video veya GIF’lerden oluşan ve 24 saat sonra kaybolan güncellemeler paylaşmanıza olanak tanır. Kişilerinize durum güncellemesi gönderebilmeniz ve onların durum güncellemelerini alabilmeniz için her iki tarafın da birbirinin telefon numaralarını telefon rehberlerine kaydetmiş olmaları gerekir. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez."
DURUM ÖZELLİĞİ ÖN PLANDA OLACAK
Halihazırda KOBİ'lerin, WhatsApp topluluklarının duyuru için sıkça kullandığı Durum, yakın zamanda reklam gösterimi için de önemli bir rol oynayabilir. Yani tıpkı Instagram Hikayeler'inde olduğu gibi WhatsApp Durum reklamları da hayatımıza girerek yeni bir dönem yaratabilir.
Güncel bigilere göre, şu anda Durum içeriklerini görmek nasıl kişilerin tercihine bağlıysa, Sohbetler sekmesindeki Durum içeriklerinin gösterimi de kişilerin seçimine bağlı olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!