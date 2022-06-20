Kulüpten yapılan açıklamada, Rennes'de forma giyen 26 yaşında savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu sezon 27 numaralı formayı giyecek Aguerd için West Ham United, Fransa temsilcisine 30 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Fas Milli Takımı'nda 19 maçta görev alan Aguerd, geçen sezon Rennes formasıyla tüm kulvarlarda 40 karşılaşmada 4 gole imza attı.