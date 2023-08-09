Weghorst yeni kulübüne imzayı attı

Geçtiğimiz sezona Beşiktaş'ta başlayan ve sonrasında Manchester United'a geçiş yapan Weghorst, siyah beyazlı forma ile çıktığı 18 maçta 9 gol ve 4 asist, İngiliz ekibiyle ise çıktığı 31 maçta 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.