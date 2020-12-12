Ben kontrolü kaybetmedim, çok sinirli ve mutsuzdum yaşananlardan. 'Niye, niye ben' diyordum. 8 Aralık: Öncesi ve sonrası. Bu tarih hep hatırlanacak. Oyuncuların bunu yapabileceğini, hakemlerin değil oyuncuların da maçı durdurabileceğini gösterdik.