Wayne Rooney yine tutunamadı: 4. macerası da bitti!
İngiltere Championship takımlarından Plymouth, teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.
İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney, teknik direktörlük kariyerindeki 4. takımından da başarısızlıkla ayrıldı.
İngiltere Championship ekiplerinden Plymouth'u yöneten Rooney'nin 9 maçlık kazanamama serisinin ardından karşılıklı anlaşarak görevine son verildi.
Ligin son sırasına demir atan Plymouth'un başında 25 resmi maça çıkan genç çalıştırıcı, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
Wayne Rooney, daha önce Derby County, DC United ve Birmingham takımlarında görev yapmıştı.